Esclusiva TMW L'esperto di Bundes: "Il vecchio Fullkrug meglio di Gimenez, quello del West Ham pari a lui"

Il Milan si prepara ad accogliere Niclas Fullkrug in prestito per sei mesi con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Una bella scommessa per l'attacco rossonero, assolutamente bisognoso di un nuovo innesto dopo l'intervento chirurgico (e lo scarso rendimento) di Santi Gimenez. Per conoscere meglio il profilo del centravanti tedesco, reduce da un'avventura non troppo convincente in Premier League col West Ham, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva l'agente FIFA e grande esperto di calcio tedesco Mauro Cesarini.

Cesarini, che scommessa è Niclas Fullkrug per il Milan?

"In questo momento il Milan sta optando per un'alternativa che viene da un periodo nel West Ham non molto fortunato, tra pochi gol e infortuni muscolari, ma con tanta voglia di riscatto e di tornare in Nazionale".

Questo Fullkrug migliora Santi Gimenez secondo lei?

"Se Fullkrug sta bene e ricomincia a vedere la porta, è sicuramente meglio del Gimenez di quest’anno, peraltro infortunato e adesso costretto a fermarsi per qualche mese. Potrebbe invece essere un altro Gimenez, se dovesse rimanere quello visto al West Ham. Qualche dubbio ce l’ho e anche il Milan credo ne sia consapevole".

Come caratteristiche possiamo definire il classe '93 una sorta di controfigura di Olivier Giroud?

"Fullkrug è il tipico bomber tedesco strutturato, alto e bravo di testa, non male neanche dal punto di vista tecnico. È uno che lotta, uno che si propone... Ripeto: bisogna vedere come esce da questo periodo, in Italia non è semplicissimo giocare per un attaccante. Più che Giroud, a me ricorda Oliver Bierhoff con più tecnica e meno finalizzazione".

Le sue condizioni fisiche oggi rappresentano un campanello d'allarme?

"Di infortuni ne ha avuti, al ginocchio seppur senza ricadute, e a livello muscolare con troppa frequenza. Personalmente, penso che la garanzia del Milan siano Pulisic e il solito Leao. Se il Milan vince la scommessa su Fullkrug, allora aumenta di molto le sue possibilità di giocarsi fino in fondo il campionato".