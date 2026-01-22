Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Si chiude questo pomeriggio con la sfida fra Napoli Women e Juventus il quadro delle gare d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Una competizione fin qui molto equilibrata con la sola Inter che ha messo un piede in semifinale grazie al 2-0 in casa della Ternana Women. Pareggi invece fra Milan e Fiorentina e nel derby capitolino.
Questo il programma della Coppa Italia Women:
Quarti di finale
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.