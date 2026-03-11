Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"

In attesa della ripresa del campionato dopo la pausa Nazionali, è tornato in campo il calcio femminile, con la prima delle due semifinali di andata di Coppa Italia Women: la Fiorentina è caduta contro la Juventus, 0-2 il finale del match giocato al 'Viola Park', ma ci sarà a fine mese la gara di ritorno che potrebbe anche ribaltare l'esito del match.

Intanto, su quello che è stato oggi, ecco le parole del tecnico viola Pablo Pinones Arce: "Le due squadre hanno parecchie giocatrici che vanno in Nazionale, può essere che questo abbia influito sul match, ma al netto di questo abbiamo fatto una buona partita, anche se ci è mancata un po' di qualità sia nella nostra area di rigore che nella loro. È però tutto aperto, noi dobbiamo crederci fino alla fine alla qualificazione, mi ha fatto molto piacere vedere oggi che chi è subentrato ha dato nuova energia e nuove occasione: l'atteggiamento della squadra mi è piaciuta".

Testa quindi ora al campionato, nel weekend ci sarà la sfida alla Roma capolista: "Servirà la miglior Fiorentina, dobbiamo recuperare velocemente e prepararci poi alla sfida di domenica: in casa abbiamo giocato bene, da quella gara dobbiamo portarci dietro il coraggio".