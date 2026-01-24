Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio

Nell'amichevole del 10 gennaio del Genoa Women di Sebastian De La Fuente contro l'Arezzo, prima della ripresa del campionato e dell'1-1 con la Fiorentina, purtroppo è arrivata una brutta notizia. L'infortunio di Martina Di Bari, che ha dovuto lasciare il campo causa di un infortunio al ginocchio. A seguito di esami strumentali per accertare le condizioni fisiche della difensore rossoblù, è emerso il verdetto più severo: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Questo a pochi giorni dal rientro all'infortunio alla spalla rimediato a settembre scorso. Da qui la scelta obbligata di sottoporsi ad un'operazione, che ha superato con successo nella giornata di ieri, come riferito tramite comunicato ufficiale dal club ligure pochi istanti fa: "Il Genoa CFC comunica che nella giornata di ieri la calciatrice Martina Di Bari è stata sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Forza Marti".

Quattro presenze in stagione

Martina Di Bari è arrivata all'ombra della Lanterna nella stagione passata quando la squadra allora allenata da Fossati militava in Serie B. Fra campionato e Coppa Italia ha collezionato 25 presenze segnando un gol. Quest'anno ha disputato tre presenze nella Serie A Women's Cup e una in Coppa Italia prima dell'infortunio.