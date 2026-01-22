Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
La Juve vince all'ultimo respiro contro il Napoli nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, 2-1 il punteggio finale per le bianconere. La squadra di Canzi era passata in vantaggio con Vangsgaard, ma il Napoli ad inizio ripresa aveva trovato il pari con Floe. Nel finale di gara il calcio di rigore decisivo per la Juventus trasformato da Cristiana Girelli.
Questo il programma della Coppa Italia Women:
Quarti di finale
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Napoli Women-Juventus 1-2
17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)