Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"

Nonostante un'ottima prestazione l'Inter Women chiude con una sconfitta l’andata degli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup. Le nerazzurre, pur mettendo in campo gioco e occasioni, non riescono a recuperare lo svantaggio arrivato a soli quattro minuti dal fischio d'inizio per lo sfortunato autogol di Rúnarsdottir sul cross Tindell: mercoledì 19 novembre alle 18:30 al KONAMI Football Centre la possibilità di ribaltare il risultato per poter accedere ai quarti di finale. Le parole di coach Piovani e Lina Magull a fine partita:

Gianpiero Piovani

“È stata una sconfitta immeritata dal mio punto di vista, la squadra ha fatto una grande prestazione. Abbiamo ritrovato lo spirito giusto con le linee molto corte, con aggressività e cattiveria: l’Hacken è una squadra molto forte ma abbiamo avuto quelle tre o quattro occasioni per pareggiarla e anche un rigore clamoroso che non ci hanno dato ma va bene così, la teniamo viva e lavoriamo per ribaltarla la settimana prossima a casa nostra. Come allenatore vedendo una prestazione del genere non posso che essere soddisfatto. Ovviamente dispiace perdere ma ho visto la squadra lottare e giocare a calcio e questo è confortante, per questo dico che abbiamo tante possibilità per ribaltarla e passare il turno settimana prossima. Adesso pensiamo alla sfida di domenica contro il Napoli che per noi è una partita fondamentale, poi penseremo al ritorno.”

Lina Magull

“Siamo state sfortunate in occasione del gol preso ma abbiamo avuto una buona reazione oggi, abbiamo giocato da squadra, con aggressività e sicurezza e credo che ci potremo giocare le nostre possibilità settimana prossima nella gara di ritorno.”