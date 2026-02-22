Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"

Sconfitta di misura per l’Inter Women che cade 1-0 contro la Roma. Ai microfoni di Inter TV, il tecnico Giampiero Piovani commenta così il risultato: “Fa male perché è una sconfitta immeritata, perché le ragazze meritavano molto molto di più per quello visto in campo - ha esordito -. Logicamente poi con la legge dei grandi numeri, dopo tante vittorie, ci stai magari a perdere. Non ci voleva contro la Roma perché era praticamente uno scontro diretto, però noi continuiamo a crederci perché il nostro obiettivo è quello di provarci con tutte le nostre forze. Ho detto alle ragazze nel cerchio che dobbiamo sempre perseverare, guardare avanti, cercare di migliorare i nostri difetti e poi cercare di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso perché penso che sia la strada giusta”.

Oggi comunque ci sono diversi spunti positivi da parte dell'Inter, forse sono mancati giusto qualche dettaglio.

“I dettagli che sono mancati nell'ultima palla, che abbiamo sbagliato molto molto sotto questo punto di vista, nella finalizzazione no perché le palle che mettevamo dentro erano molto molto sporche e quindi difficilmente riuscivamo a fare. È vero che abbiamo avuto quelle due o tre occasioni pulite per poter prima pareggiare la partita e dopo molto probabilmente potevamo anche vincerla, però purtroppo il calcio è questo. Accettiamo quello che è il risultato del campo, però come ho detto prima continuiamo a lavorare perché crediamo in quello che facciamo e dobbiamo continuare su questa strada.

Inter comunque rimane assolutamente al secondo posto, adesso c'è stata la pausa, c'è spazio alla semifinale di Coppa Italia quindi la stagione è comunque ancora molto positiva.

“Assolutamente sì, come ho detto adesso andranno via i nazionali, c'è una pausa molto lunga quindi lavoreremo con quelle 7-8-9 che rimarranno qua e poi aspettiamo le altre. Dopo rientro avremo la partita ancora contro Roma, Roma, la semifinale di Coppa Italia come hai detto giustamente te e poi prepareremo la partita con Sassuolo. Dobbiamo tenere vive queste ragazze perché non è sicuramente una sconfitta che cambia le cose. Non ci voleva perché non ci voleva, però noi dobbiamo guardare avanti e cercare di fare il possibile per mettere in difficoltà chiunque”.

Il campionato non finisce oggi, ci sono comunque ancora 7 partite da giocarsi, 21 punti a disposizione.

“Esatto, 21 punti a disposizione, è quello che ti dicevo prima anche perché 4 partite fa la Roma era a 9 punti, l'abbiamo accorciata a 3, adesso sono ritornati a 6. Noi dobbiamo pensare a ogni partita, vincerle tutte, la Roma ha un vantaggio che può sbagliare, a differenza nostra che non abbiamo margine di errore, quindi da qui alla fine dobbiamo provare a vincere tutte”.