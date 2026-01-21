Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"

Archiviate le fatiche del weekend in campionato, con lo stesso che è ripreso proprio quattro giorni fa dopo una lunga sosta, l'Inter Women è stata impegnata nei Quarti di Finale di Coppa Italia, nel match contro la Ternana: gara di andata, che le nerazzurre di mister Gianpiero Piovani hanno vinto 0-2 sul campo della compagine umbra. Un gol per tempo, quello siglato dalle lombarde, con la belga Detruyer ad aprire le danze e Glionna a chiuderle.

Come si legge su fcinter1908.it, questo, il commento del prima citato trainer nel post gara: "È stata una vittoria su un campo insidioso, e questa era la cosa difficile fare. Ma è stata una vittoria di carattere, che ci permette di continuare nel percorso nostro".

Intanto, ricordiamo anche il programma completo del turno:

COPPA ITALIA, QUARTI DI FINALE - GARE DI ANDATA

Già giocate

Milan-Fiorentina 1-1

10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)

Ternana Women-Inter 0-2

26’ Detruyer, 57’ Glionna

Ora in campo (parziale)

Lazio-Roma 0-09

Giovedì 22 gennaio

Ore 18:00 - Napoli Women-Juventus