Juventus nei guai: Rugani ko, Conceicao e McKennie in dubbio per Pisa

La Juventus, ieri, si è dedicata a un lavoro di scarico dopo la gara contro la Roma. Per Luciano Spalletti, però, non sono arrivate buone notizie, visto che Daniele Rugani, Francisco Conceicao e Weston McKennie sono stati al JMedical. Per il portoghese e l’americano le notizie sono state confortanti, visto che sono state escluse lesioni, ma lo staff medico e quello di Luciano Spalletti li monitoreranno quotidianamente. Nel corso della settimana verranno valutate le condizioni di Conceicao e McKennie, che dunque saranno in dubbio per il match contro il Pisa. Il tempo a disposizione, però, non manca e Spalletti spera di ritrovare due dei suoi uomini migliori.

Stop di circa 6 settimane per Rugani.

Chi, invece, ha avuto la peggio è Daniele Rugani. Il numero 24 bianconero non era al meglio già prima del match contro la Roma, ciò nonostante si è reso disponibile ed è entrato nel secondo tempo della partita contro i giallorossi. Rugani ha dovuto prendere il posto di Bremer, che non aveva più di un’ora nelle gambe. Ieri il difensore toscano è stato al JMedical e la Juventus ha comunicato che per lui non sarà uno stop di poco conto: “Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero”. Rugani starà fermo circa 6 settimane e il rientro è previsto per i primi di febbraio. Il difensore salterà certamente le sfide contro Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese, Cagliari, Napoli, Benfica e Monaco. Probabilmente non ci sarà nemmeno per il match del 1º febbraio contro il Parma, anche se per questo appuntamento non è da escludere il suo recupero e molto dipenderà dall’evoluzione del suo infortunio.

Spalletti ha cambiato faccia alla Juventus.

La Juventus, con l’arrivo di Luciano Spalletti, ha cambiato completamente faccia. La squadra ha ottenuto 6 vittorie nelle ultime 7 partite e adesso i bianconeri hanno una chiara identità. Il confronto numerico in 11 partite tra Spalletti e il suo predecessore Tudor è schiacciante. Il tecnico di Certaldo ha una media punti di 2,18 rispetto all’1,27 dell’allenatore croato. Spalletti ha raccolto 7 vittorie contro le 3 di Tudor, che aveva ottenuto anche 5 pareggi e 3 sconfitte. L’allenatore di Certaldo, invece, è stato sconfitto solo una volta contro il Napoli e ha ottenuto appena 3 pareggi. Anche il dato sui gol fatti e su quelli subiti è nettamente migliore sotto la gestione Spalletti, che ha portato 17 reti e ne ha incassate solo 9. Con Tudor il bilancio era di 15 gol realizzati e altrettanti incassati. Dunque, è una Juventus che ha cambiato decisamente marcia, che subisce di meno, che è più pericolosa in avanti e anche i punti raccolti sono molti di più. Il cambio in panchina voluto dalla società sta dando i suoi frutti e adesso la speranza di Spalletti, in primis, è che le cose possano migliorare ulteriormente. Di certo la base di partenza saranno le belle prestazioni contro Bologna e Roma.