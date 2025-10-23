L'FCSB torna in partita: errore di Vitik, Briligea sigla il 2-1. Ora il Bologna soffre
L'FCSB riapre la partita al 54' con Daniel Birligea. I rumeni approfittano del calo del Bologna, che anche nel secondo tempo sembra essere sottotono e sfruttano al meglio un errore di Vitik, che rinvia male di testa e mette sul destro dell'attaccante il pallone del 2-1, che il centravanti appena entrato non sbaglia e trasforma in gol.
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
