Parma a Roma (ancora) senza tifosi: vietata la vendita ai residenti della provincia

Dopo Genova, il Parma dovrà fare a meno dei suoi tifosi anche a Roma. Questo è quanto stabilito dalla Prefettura di Roma, a seguito degli scontri avvenuti ormai un mese fa a Cremona tra i supporter del Parma e quelli della Cremonese. Il provvedimento vieta quindi la vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Parma, che così come avvenuto una settimana fa a Genova, non potranno esser presenti nemmeno allo stadio Olimpico di Roma, per la sfida contro i giallorossi, in programma mercoledì alle 18.30, come evidenzia ParmaLive.com.

Era stato infatti l'ONMS, a seguito dei fatti accaduti a Cremona, a segnalare la partita al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che a sua volta ha avvisato la Questura di Roma, suggerendo il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Parma. Un'indicazione seguita dalle autorità locali che quindi hanno disposto il divieto, che impedirà al cuore del tifo gialloblu di essere vicino alla squadra di Cuesta, per la seconda gara consecutiva in trasferta. Lo stesso provvedimento infatti era stato preso anche per la sfida del Ferraris contro il Genoa, come svelato in esclusiva da ParmaLive.com.

Alla base di questo decisione però, non ci sono solo i fatti accaduti a Cremona, ma anche uno scontro risalente al febbraio scorso a Parma. Queste le motivazioni nel comunicato ufficiale: "Vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 32/2025 del 24 settembre 2025 che, in ragione dei violenti scontri verificatisi in occasione dell’incontro “Cremonese-Parma” disputatosi il 21 settembre 2025 e delle gravi condotte poste in essere dai tifosi della squadra del Parma che hanno aggredito gli ultras cremonesi nei pressi di un locale pubblico luogo di ritrovo dei medesimi, causando anche il ferimento di appartenenti alle FF.OO ed alla luce dell’elevata pericolosità della tifoseria parmense, che potrebbe dar luogo a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica anche nella fase della movimentazione, sottopone alla valutazione del Prefetto l’opportunità di disporre il divieto di vendita di tagliandi ai residenti nella provincia di Parma. VISTA la nota del 16 ottobre 2025 con la quale il Questore di Roma, considerato che in occasione dell’incontro “Parma-Roma”, del 16 febbraio u.s. presso lo stadio Tardini di Parma, al termine della partita, un gruppo di tifosi giallorossi in attesa del pullman di ritorno nella Capitale, veniva aggredito da un gruppo di ultras emiliani nei pressi di un fast food, chiede di valutare l’opportunità di emettere un provvedimento prefettizio che disponga il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Parma". Un provvedimento subito adottato, che vieta quindi la trasferta di Roma ai residenti in provincia di Parma.