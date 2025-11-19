Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia Femminile, le convocate per la doppia amichevole con gli USA: torna Matilde Pavan

Italia Femminile, le convocate per la doppia amichevole con gli USA: torna Matilde Pavan
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Luca Bargellini
ieri alle 14:34Calcio femminile
Luca Bargellini
fonte figc.it

Destinazione USA. Si chiuderà con la tournée negli Stati Uniti lo straordinario 2025 della squadra di Andrea Soncin, pronta a volare in Florida per disputare due amichevoli con la Nazionale di casa, in programma rispettivamente il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (per entrambe calcio d’inizio all’1.00 italiana e diretta su Rai 2). Il percorso di avvicinamento alle qualificazioni mondiali, al via nel marzo 2026, proseguirà dunque con un doppio appuntamento dal grande fascino, che segnerà il ritorno delle Azzurre in America dopo 15 anni.

L’invito da parte della United States Soccer Federation nel quarantesimo anniversario della sua fondazione - la prima partita a livello internazionale delle Stars and Stripes fu proprio contro l’Italia, il 18 agosto 1985 a Jesolo - certifica l’ottimo lavoro svolto dalla FIGC, dal Ct Soncin, dai club e dalle calciatrici azzurre, sempre più apprezzate anche oltreoceano, come dimostrato dall’arrivo nella National Women's Soccer League di Sofia Cantore (attesa sabato dalla finale del play-off scudetto) e Lisa Boattin, le prime italiane a sbarcare nel massimo campionato statunitense.

Sono 28 le calciatrici convocate per le sfide con la selezione più titolata al mondo (vincitrice di quattro edizioni del Mondiale e di cinque ori olimpici), seconda nel Ranking FIFA alle spalle della Spagna. La principale novità è rappresentata da Matilde Pavan, che dopo le ottime prestazioni con il Como e con l’Under 23 fa il suo ritorno in Nazionale maggiore. Insieme a lei si rivedono anche Agnese Bonfantini, assente dallo stage pre Europeo, oltre a Lucia Di Guglielmo, Julie Piga, Arianna Caruso, Manuela Giugliano ed Eleonora Goldoni, che non avevano preso parte alle ultime due gare con Giappone e Brasile.

La squadra si radunerà domenica sera a Roma e il giorno successivo volerà negli States: la prima tappa del viaggio sarà Orlando, dove sono previsti tre giorni di allenamento prima del match in programma all’Inter&Co Stadium, un impianto da 25500 posti inaugurato nel 2017. Il giorno dopo la gara la delegazione azzurra si sposterà a Fort Lauderdale, cittadina costiera situata a pochi chilometri da Miami. Lì l’Italia effettuerà la rifinitura al Chase Stadium, casa dell’Inter Miami di Leo Messi che nel febbraio 2024, oltre all’incontro tra Jannik Sinner e gli Azzurri, ospitò una delle due amichevoli della tournée americana della Nazionale maschile.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);
Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus);
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).

Articoli correlati
I migliori 100 di sempre per The Athletic: CR7 5°, Maldini 17°, Del Piero 72° I migliori 100 di sempre per The Athletic: CR7 5°, Maldini 17°, Del Piero 72°
Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere... Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Amerini: "Playoff Mondiale, no a troppo stress per gli azzurri. E su Fagioli dico..."... Amerini: "Playoff Mondiale, no a troppo stress per gli azzurri. E su Fagioli dico..."
Altre notizie Calcio femminile
Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive... Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"
Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la... Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."... Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris... Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per... Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche... Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il... Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
Women’s Europa Cup, la corsa dell'Inter si ferma agli Ottavi: alle nerazzurre non... Women’s Europa Cup, la corsa dell'Inter si ferma agli Ottavi: alle nerazzurre non basta il pari
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
5 Italia, in finale playoff possibile sfida al Galles: vietato sottovalutare il potenziale offensivo
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.1 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.2 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine top news n.3 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Immagine top news n.4 Marotta: "Direttamente al Mondiale Nazioni con ranking basso. Calcio europeo sia tutelato"
Immagine top news n.5 L'Italia è ancora temuta? Gli azzurri visti dai 4 possibili Paesi rivali: alle 13 il sorteggio playoff
Immagine top news n.6 Sorteggio playoff Mondiale, alle 13 il via: tutto quello che c'è da sapere. Italia testa di serie
Immagine top news n.7 Buonfiglio (pres CONI): “Mondiali? Per andarci non basta l’entusiasmo di Gattuso”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini: "Playoff Mondiale, sarà determinate come arriverà l'Italia a marzo"
Immagine news Serie A n.2 Amerini: "Playoff Mondiale, no a troppo stress per gli azzurri. E su Fagioli dico..."
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Italia, ogni aiuto va bene ora. Juve, Vlahovic titolare con la Fiorentina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter-Milan, parla l'uomo derby Maurizio Ganz: "Oggi sarei titolare in entrambe le squadre"
Immagine news Serie A n.2 I migliori 100 di sempre per The Athletic: CR7 5°, Maldini 17°, Del Piero 72°
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "Playoff Mondiale, sarà determinate come arriverà l'Italia a marzo"
Immagine news Serie A n.4 Vanoli: "Spalletti ha avuto l'intelligenza di non stravolgere la Juve, mi ha dato grandi spunti"
Immagine news Serie A n.5 Marsiglia, De Zerbi: "Basta polemiche: dopo l'Atalanta ho stretto la mano all'arbitro"
Immagine news Serie A n.6 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Da 20 anni non battiamo la Reggiana al 'Dei Marmi'. Invertiamo la tendenza"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Catellani: "Mercato? È presto. La rosa può ruotare, nessuno finora ci ha messo sotto"
Immagine news Serie B n.3 Gorgone verso l'esordio: "Ci possiamo salvare. A Catanzaro voglio un Pescara aggressivo"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, in campo con il pallone rosso per la giornata contro la violenza sulle donne
Immagine news Serie B n.5 Padova, si lavora per la mediana: oltre a Touré della Samb piace Giunti del Perugia
Immagine news Serie B n.6 Monza, report medico: intervento di appendicectomia per Arvid Brorsson
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari: "Serve recupero mentale. Salernitana forte ma non saremo vittime"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, frattura allo zigomo per Mawuli: il centrocampista non dovrà però operarsi. La nota
Immagine news Serie C n.4 Tavoli di riforma sulla 'Riforma Zola' e sul Salary Cap. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, risoluzione consensuale del contratto con Luan Capanni
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo: "Cerignola ristrutturato mentalmente. È un campionato durissimo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…