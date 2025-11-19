Italia Femminile, le convocate per la doppia amichevole con gli USA: torna Matilde Pavan

Destinazione USA. Si chiuderà con la tournée negli Stati Uniti lo straordinario 2025 della squadra di Andrea Soncin, pronta a volare in Florida per disputare due amichevoli con la Nazionale di casa, in programma rispettivamente il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (per entrambe calcio d’inizio all’1.00 italiana e diretta su Rai 2). Il percorso di avvicinamento alle qualificazioni mondiali, al via nel marzo 2026, proseguirà dunque con un doppio appuntamento dal grande fascino, che segnerà il ritorno delle Azzurre in America dopo 15 anni.

L’invito da parte della United States Soccer Federation nel quarantesimo anniversario della sua fondazione - la prima partita a livello internazionale delle Stars and Stripes fu proprio contro l’Italia, il 18 agosto 1985 a Jesolo - certifica l’ottimo lavoro svolto dalla FIGC, dal Ct Soncin, dai club e dalle calciatrici azzurre, sempre più apprezzate anche oltreoceano, come dimostrato dall’arrivo nella National Women's Soccer League di Sofia Cantore (attesa sabato dalla finale del play-off scudetto) e Lisa Boattin, le prime italiane a sbarcare nel massimo campionato statunitense.

Sono 28 le calciatrici convocate per le sfide con la selezione più titolata al mondo (vincitrice di quattro edizioni del Mondiale e di cinque ori olimpici), seconda nel Ranking FIFA alle spalle della Spagna. La principale novità è rappresentata da Matilde Pavan, che dopo le ottime prestazioni con il Como e con l’Under 23 fa il suo ritorno in Nazionale maggiore. Insieme a lei si rivedono anche Agnese Bonfantini, assente dallo stage pre Europeo, oltre a Lucia Di Guglielmo, Julie Piga, Arianna Caruso, Manuela Giugliano ed Eleonora Goldoni, che non avevano preso parte alle ultime due gare con Giappone e Brasile.

La squadra si radunerà domenica sera a Roma e il giorno successivo volerà negli States: la prima tappa del viaggio sarà Orlando, dove sono previsti tre giorni di allenamento prima del match in programma all’Inter&Co Stadium, un impianto da 25500 posti inaugurato nel 2017. Il giorno dopo la gara la delegazione azzurra si sposterà a Fort Lauderdale, cittadina costiera situata a pochi chilometri da Miami. Lì l’Italia effettuerà la rifinitura al Chase Stadium, casa dell’Inter Miami di Leo Messi che nel febbraio 2024, oltre all’incontro tra Jannik Sinner e gli Azzurri, ospitò una delle due amichevoli della tournée americana della Nazionale maschile.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).