Yildiz, la trattativa per il rinnovo con la Juventus va a rilento: il nodo da sciogliere

Non è tutto rosa e fiori come si potrebbe credere. Nulla al momento farebbe pensare ad una separazione, intanto però le negoziazioni per il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus procedono a ritmi piuttosto rilassati. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la volontà di entrambe le parti è di suggellare il prolungamento del matrimonio e in casa bianconera filtrano buone sensazioni in proposito. Eppure manca ancora l'intesa sulle cifre del nuovo accordo che porterebbe il talento turco a firmare fino al 2030. Con un ingaggio sensibilmente ritoccato. Triplicato rispetto al milione e mezzo all'anno attuale.

Il piano e la risposta

La dirigenza bianconera sfrutterà la pausa nazionali in corso per avvicinarsi all'entourage del giocatore, proponendo al papà di Kenan, Engin, e all'agente che uno stipendio (bonus inclusi) da big dello spogliatoio. Diventando tra i 5 giocatori più pagati alla Juventus, dopo Bremer (5 milioni netti all'anno), Koopmeiners (4,5), David (6) e Vlahovic a quota 12 milioni. Intanto però Yildiz senior vorrebbe che l'offerta economica venisse migliorata ulteriormente, tenendo conto del simbolo che già rappresenta Kenan con la maglia numero 10 sulle spalle tra l'altro.

Quante sirene dall'estero

L'interesse proveniente oltre confine però c'è e rimane. La pista per il classe 2005 il Chelsea non l'ha mai abbandonata e in estate sarebbe pronto a sferrare un nuovo assalto, mentre dalla Spagna arrivano voci di un'attenzione particolare del Barcellona per Yildiz. Club blaugrana che vorrebbe comporre una coppia di giovani terribili con il 10 della Juve e Lamine Yamal dall'altro lato. Ma la volontà di giocatore e Vecchia Signora è univoca e condivisa, la permanenza è la strada da battere. Ma i tempi di attesa sono ancora da capire.