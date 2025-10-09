Alberto Costa, Juve troppo precipitosa a cederlo. Al Porto vola, 4 assist in 7 partite

Alberto Costa verrà catalogato come meteora della Serie A. Appena sei mesi alla Juventus, poi il ritorno in Portogallo, il trasferimento al Porto con scambio con Joao Mario. La domanda è: ha sbagliato la Juventus a privarsi così presto del giocatore?



A giudicare dai primi mesi al Porto qualche dubbio c'è. Nella squadra tritatutto di Francesco Farioli, Costa è uno dei migliori elementi. Titolare indiscusso della fascia destra, in 7 partite giocate ha servito 4 assist. Nella speciale classifica, Costa è secondo solo dietro a Dinis Pinto della Moreirense.

Di fatto il terzino agisce come ala aggiunta nel 4-3-3 dei dragões, esaltando il pubblico. Meglio di Joao Mario? A oggi sì, decisamente. Se da una parte l'attuale giocatore della Juventus ha comunque lasciato un buon ricordo, dall'altra con Costa ha mostrato un potenziale più alto e sembra essere più costante.

L'unica nota negativa è relativa a un infortunio muscolare che gli ha fatto perdere alcune partite. Contro il Benfica nell'ultimo incontro di campionato è tornato titolare. E nonostante questo inconveniente le statistiche sono impressionanti. L'obiettivo, per Costa, ora è di convincere anche il ct del Portogallo, Roberto Martinez.

Ma perché la Juventus ha deciso di privarsene? Joao Mario garantisce maggiore esperienza e ha convinto la dirigenza juventina per la sua duttilità. Oltre al fatto che alla Continassa si cercava un altro profilo sulla fascia destra come Nahuel Molina. Di fatto i bianconeri hanno perso un prospetto interessante, che dopo il primo periodo di adattamento sotto Thiago Motta stava trovando continuità grazie a Igor Tudor. Per la cronaca, a oggi la media voto TMW di Joao Mario è di 5.88. Padre tempo dirà chi avrà avuto ragione.

ALBERTO COSTA - PORTO

Presenze: 7

Da titolare: 5

Reti: 0

Assist: 4