La Roma guarda in Svezia per la difesa: vicino l'arrivo di Antonie dal Norrkopping

La Roma è alla caccia di un rinforzo in difesa dopo la cessione della terzina Lucia Di Guglielmo al Washington Spirit negli Stati Uniti e guarda all’estero per trovare la giusta sostituta. Secondo i colleghi di Aftonbladet il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Maya Antonie, classe 2001 del Norrkoping in Svezia e starebbe stringendo per averla a disposizione prima della finale di Supercoppa Italiana in programma a Pescara domenica 11 gennaio contro la Juventus.

La canadese è arrivata in Svezia nel 2024 dopo essersi allenata proprio con il club della capitale statunitense da cui però non venne tesserata e da allora ha collezionato 49 presenze totali con il club svedese trovando sempre più spazio e affermandosi come uno degli elementi chiavi della difesa dove ricopre il ruolo di centrale di destra, ma con le qualità anche per agire sulla corsia esterna.

Secondo il media scandinavo le visite mediche di Antonie potrebbero svolgersi già nei prossimi giorni per permettere al tecnico giallorosso Rossettini di inserirla subito nella rosa della squadra in vista della ripresa del campionato e della seconda parte di stagione.