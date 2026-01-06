È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi

In questi primi giorni di gennaio sono le difenditrici a muovere il mercato sia in uscita sia in entrata, specialmente delle due principali contendenti al titolo, nonché prossime avversarie nella finale di Supercoppa Italiana in programma a Pescara l'11 gennaio: ovvero Roma e Juventus.

Le giallorosse infatti a fine 2025 hanno salutato a malincuore Lucia Di Guglielmo, terzina che dopo 4 anni e mezzo in giallorosso e cinque titoli ha ricevuto un'offerta irrinunciabile dagli Stati Uniti e ha raggiunto la compagna in azzurro Sofia Cantore al Washington Spirt, oltre a Lisa Boattin che dall'estate scorsa gioca anch'essa in National Women's Soccer League ma con la maglia dell'Houston Dash. Per sostituirla nella rosa di Luca Rossettini il club capitolino sta lavorando all'arrivo dal Norkkoping di Maya Antonie, classe 2001 canadese che però è più centrale che terzina. Potrebbe essere dunque lei la sostituta dell'infortunata Samantha van Diemen che chiedeva il tecnico Rossettini con la società che poi cercherà anche un'erede dell'ex Empoli.

In casa Juventus invece, detto dell'addio a titolo definitivo della centrocampista Elsa Pelgander acquistata da quel Djurgarden dove era arrivata in prestito un anno fa e del ritorno della giovane Eleonora Ferraresi dalla Ternana Women, chi potrebbe salutare in questo mercato è la francese Estelle Cascarino. Dopo una buona prima stagione infatti la classe '97 – anche a causa di qualche infortunio di troppo – è scivolata nelle gerarchie e potrebbe essere sacrificata per arrivare a una giocatrice che possa rinforzare le corsie laterali come Anouk Denton. La centrale transalpina piace infatti al West Ham dove milita la terzina inglese e per questo le due società potrebbero anche dar vita a uno scambio, ma non è da escludere che le due trattative procedano in maniera separata visto che Cascarino piace anche a un altro club londinese come il Tottenham.