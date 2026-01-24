Lazio-Fiorentina apre l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A Women
Sarà la sfida d'alta classifica Lazio-Fiorentina ad aprire l'ultima giornata del girone d'andata della Serie A Women. Sarà questa l'unica gara del sabato in programma con il campionato che poi proseguirà domenica con ben quattro sfide: alle 12:30 scenderanno in campo il Milan, impegnato in casa contro una Ternana Women in salute, mentre la Roma capolista andrà a far visita a un Genoa a caccia di punti. Nel pomeriggio invece l'Inter farà visita al Como Women in una sfida che mette in palio punti importanti, mentre il Sassuolo sfiderà il Napoli Women. Lunedì pomeriggio il programma si chiude con Juventus-Parma.
Serie A Women, 11ª giornata
Sabato 24 gennaio
Lazio-Fiorentina ore 15:00
Domenica 25 gennaio
Milan-Ternana Women ore 12:30
Genoa-Roma ore 12:30
Como Women-Inter ore 15:00 (diretta Raisport)
Sassuolo-Napoli Women ore 15:00
Lunedì 26 gennaio
Juventus-Parma ore 18:00
Classifica - Roma 25, Inter 18, Fiorentina 18, Juventus 17, Como Women 16, Lazio 15, Milan 14, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7
