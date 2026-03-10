Serie A, Lazio-Milan sarà trasmessa in chiaro su Dazn domenica 15 marzo

E' la quarta partita della stagione in modalità gratuita

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Lazio-Milan, big match della 29esima giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 15 marzo alle 20.45 da Dazn anche in modalità gratuita. Si tratta del quarto match della stagione 2025/2026 che la piattaforma di intrattenimento sportivo trasmette in esclusiva in chiaro. Le partite precedenti sono state Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter. Sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria per 1-0 ottenuta nel derby della Madonnina contro l'Inter capolista, il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca dei tre punti per consolidare il secondo posto e avvicinarsi ai nerazzurri nella lotta scudetto. Dall'altro lato del campo, la Lazio di Maurizio Sarri arriva all'appuntamento dopo la vittoria per 2-1 ottenuta contro il Sassuolo.

La telecronaca di Lazio-Milan sarà affidata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin; il racconto a bordocampo a Tommaso Turci. Il prepartita inizierà su Dazn alle 19:30 con Fuoriclasse - Powered by Haier TV dove, insieme a Diletta Leotta, ci saranno Massimo Ambrosini, il "profeta" Hernanes e Davide Bernardi. Ad arricchire il dibattito tecnico anche Simone Pianigiani, voce di Dazn per il basket europeo. L'appuntamento accompagnerà i tifosi anche nel post-partita per analizzare quanto successo in campo e fare il punto sull'intera giornata di campionato. (ANSA).