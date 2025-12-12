Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL

Sorride la Juventus, piange la Roma. Dopo la quinta giornata di Women’s Champions League va sempre più delineandosi la classifica con dieci squadre già sicure del passaggio del turno, se ai quarti di finale o allo spareggio va ancora deciso, e cinque già eliminate dalla competizione fra cui due sorprese.

Si tratta delle giallorosse e del Paris Saint-Germain, entrambe bloccate all’ultimo posto a quota un punto (assieme alle meno quotate Benfica e St. Polten). Sia dalle italiane sia dalle francesi, per rosa, risultati recenti e cammino nei rispettivi campionato, c’era da attendersi qualcosa di più. Entrambe invece hanno deluso sotto ogni aspetto non riuscendo mai neanche a cogliere una vittoria che le terrebbe ancora in corsa per l’ultimo posto valido per gli spareggi che al momento è occupato dal OH Leuven con sei punti. La Roma ha inoltre dimostrato una fragilità difensiva mai vista con ben tre goleade (6-2 contro il Real Madrid, 4-0 col Barcellona e 6-0 col Chelsea) che hanno minato probabilmente anche il morale di una squadra che però sta dominando in Serie A.

Diverso il discorso della Juventus che fin qui ha mostrato un passo diverso anche a quello che sta tenendo in campionato e una maggiore maturità. La squadra bianconera ha perso solo in un’occasione, col Bayern Monaco nel recupero, e ha saputo tener testa e spaventare al fortissimo Lione tanto che al momento sarebbe certa dei quarti di finale. Per certificare un risultato che sarebbe eccezionale – lo scorso anno venne eliminata ai gironi – bisognerà vincere contro il Manchester United in quello che è un vero e proprio scontro diretto. La cornice dell’Allianz Stadium sarà perfetta per una sfida di grandissimo valore, che potrebbe proiettare la Juventus verso un risultato storico.

CLASSIFICA

Barcellona 13 (+15)

Lione 13 (+9)

Chelsea 11 (+16)

Juventus 10 (+6)

Real Madrid 10 (+6)

Bayern Monaco 10 (-2)

Wolfsburg 9 (+4)

Arsenal 9 (+2)

Manchester United 9 (-3)

Paris FC 8 (-1)

Atletico Madrid 7 (+8)

OH Leuven 6 (-2)

Valerenga 4 (-2)

Twente 2 (-6)

Benfica 1 (-7)

Paris Saint-Germain 1 (-8)

Roma 1 (-15)

St. Polten 1 (-20)

Matematicamente ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Juventus, Manchester United, Lione, Paris FC, Real Madrid, Wolfsburg

Matematicamente eliminate: Benfica, Paris Saint-Germain, Roma, St. Polten, Twente