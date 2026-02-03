Ufficiale
Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
Termina l'avventura di Lysianne Proulx con la Juventus Women. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava la classe 1999 canadese al Club bianconero.
Arrivata nell'agosto del 2024, Proulx saluta dopo aver difeso per 7 volte in gare ufficiali la porta della Juventus e dopo avere conquistato tutti i trofei possibili in Italia: Scudetto, Coppa Italia, Serie A Women's Cup e Supercoppa Italiana.
Buona fortuna per il futuro, Lysianne!
