Ufficiale Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women

Dopo un anno e mezzo con la maglia del Como Women per la centrocampista offensiva Zara Kramzar c'è il ritorno alla Roma per fine prestito. Lo comunica la società lariana con una nota sui propri canali ufficiali:

"F.C. Como Women comunica la conclusione anticipata del prestito della calciatrice slovena Zara Kramžar.

Nel periodo trascorso con la maglia del Como Women, Kramžar ha contribuito ai risultati della squadra, lasciando il segno anche dal punto di vista realizzativo e degli assist nel corso di una stagione e mezza, segnando 9 reti complessive, di cui 6 nella passata stagione e 3 nell’attuale.

Il Club desidera ringraziare Zara per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurandole il meglio per il futuro personale e sportivo".