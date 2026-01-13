Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Napoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 14:14Calcio femminile
Luca Bargellini

Benvenuta Freja Thisgaard!

Portiere danese classe 2002, arriva al Napoli Women dal Fortuna Hjørring, uno dei club più importanti della Danimarca. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e vestirà la maglia numero 21.

Thisgaard fa parte della nazionale maggiore danese e vanta esperienza nei preliminari di UEFA Women’s Champions League. Reattiva, determinata e con grande mentalità, porta qualità e solidità tra i pali azzurri.

“Sono molto felice di entrare a far parte del Napoli. Non vedo l’ora di crescere, imparare e confrontarmi con una squadra forte e ambiziosa. Spero di poter dare il mio contributo dentro e fuori dal campo.”

Prospettiva internazionale, talento e ambizione: benvenuta a Napoli, Freja!

