Serie B, Juve Stabia-Sampdoria: salta la sfida a distanza tra Candellone e Coda

L'anno scorso lo 0-0 maturato all'ultima giornata aveva condannato provvisoriamente la Sampdoria alla retrocessione in serie C, con quell'errore clamoroso di Niang nel finale e il caso Brescia che permise ai blucerchiati di restare aggrappati alla cadetteria. Era la Juve Stabia di Pagliuca, Adorante, Floriani Mussolini e Fortini, una squadra che arrivò fino alle semifinali playoff con pieno merito. Ora la posta in palio non è alta come in quella serata ricca di tensione, ma è comunque fondamentale per entrambe fare risultato. Le vespe, vincendo, festeggerebbero virtualmente la salvezza con due mesi d'anticipo aumentando il vantaggio sulla nona, i blucerchiati invece devono rispondere a Padova, Spezia ed Entella che ieri hanno mosso la classifica. Arbitrerà il signor Collu di Cagliari, molto contestato dalla dirigenza campana dopo la semifinale d'andata playoff dello scorso mese di maggio contro la Cremonese.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Emergenza totale per mister Abate, con un'infermeria sempre più affollata. Mancheranno infatti Bellich, Candellone, Confente, Morachioli, Varnier e Zeroli. Tutti potenziali titolari. Considerando che Gabrielloni non è al top e che tra pochi giorni si rigioca, facile prevedere un mini-turnover per il trainer gialloblu. In avanti potrebbero esserci Maistro e Okoro, con il tridente Correia-Leone-Mosti riconfermato a centrocampo e Pierobon pronto a dare il proprio contributo nella ripresa. In difesa spazio a Giorgetti e Diakite, con Dalle Mura che dovrebbe vincere il ballottaggio con Kassama. Gli esterni saranno Cacciamani e Carissoni..

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Gregucci, per un problema di salute, dovrebbe saltare la gara di oggi e non essere in panchina. Tra i calciatori l'assenza pesante è quella di Massimo Coda per infortunio. La formazione non sarà molto diversa da quella che ha perso in casa con il Bari, con la tentazione doppio centravanti alle spalle di Brunori. In questo caso sulla trequarti agirebbero Barak e Soleri senza rinunciare a Begic in veste di mezzala di inserimento. Ballottaggio tra Ricci e Cherubini, con quest'ultimo favorito, intoccabile capitan Depaoli sulla fascia destra.