De Bruyne torna. L'ultima volta in campo era col Napoli capolista insieme alla Roma

Il rigore tirato contro l'Inter, trentunesimo minuto di gara della partita poi finita tre a uno per il Napoli, è stato l'ultimo momento azzurro di Kevin de Bruyne. Da quel sabato napoletano, datato 35 ottobre, poco dopo le 18:30, il belga non si è più visto in campo ad aiutare i compagni di squadra. Il report: lesione di alto grado al bicipite femorale. Da lì l'operazione ad Anversa e il recupero, lento, coi tempi che servono.

Ieri il ritorno in gruppo, KDB sarà a disposizione per il Torino. Servirà tempo, ancora, per vederlo in campo con costanza, con la sua qualità, con la sua tenacia per tanti minuti. Però rivederlo ieri coi compagni a Castelvolturno ha fatto certamente uno straordinario effetto alla truppa allenata da Antonio Conte. Perché allenarsi da ora sempre al fianco di De Bruyne è certamente un boost diverso per Rasmus Hojlund e compagni.

Da quanto manca KDB? Da troppo tempo. Il Napoli, in quel fine ottobre, era capolista dopo otto giornate di campionato. Conte e Gasperini a braccetto, il Milan era stato sorpassato in quel weekend da azzurri e Roma per il 2-2 interno a San Siro contro il Pisa e l'Inter inseguiva a meno tre, staccata proprio grazie al 3-1 del Maradona aperto dal rigore di De Bruyne. Il resto è storia dei nostri giorni, la banda di Chivu in fuga e il Napoli che insegue un posto in Champions League. Per sogni più grandi con tutta probabilità non c'è più tempo, anche col rientro della stella belga...