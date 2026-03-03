Coppa Italia, troppa tattica e noia al Sinigaglia: 0-0 tra Como ed Inter. Ritorno cruciale

Si deciderà tutto al ritorno di San Siro la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como: troppo poco da parte dei nerazzurri, che hanno spaventato i padroni del Sinigaglia con un palo scheggiato da Darmian e poco altro, Nico Paz invece a impegnare Josep Martinez e la palla gol divorata da Valle. Finisce 0-0 la gara d'andata, in attesa del secondo round tra tre settimane.

Lampo Nico Paz, Vojvoda manca l'unica grande occasione

Nonostante il palleggio nerazzurro, il Como ha saputo costruire palle gol nitide nella prima frazione. Superato il quarto d’ora, un lancio di Da Cunha ha innescato Vojvoda che rimontato da Carlos Augusto ha perso la chance di andare al tiro. Il kosovaro dei biancoblù ha tentato il bis pochi istanti dopo, sprecando a tu per tu con Josep Martinez e segnalato poi in fuorigioco. Un bolide di Nico Paz ha testato i riflessi di Josep Martinez, che ha saputo scacciare lontano, anche se il Como ha insistito sul binario di destra. Nuovamente Vojvoda infatti, imbeccato dal diez argentino, si è apparecchiato un’occasionissima dopo aver scartato Bastoni, peccato che la trivela improvvisa sia finita poco fuori lo specchio di porta al 42’.

Valle si mangia un gol

Un palo colpito a freddo da Darmian e la palla gol divorata a due passi da Valle hanno riaperto col botto la ripresa, Cristian Chivu però ha voluto risvegliare un’Inter eccessivamente dormiente e aumentare il peso specifico con un triplo cambio: Dumfries, Thuram e Zielinski, oltre a Luis Henrique una decina di minuti a seguire. L’approccio alla gara tuttavia è rimasto piuttosto attendista, mentre il Como ha tentato di cambiare l’inerzia di una partita piuttosto bloccata e fastidiosa con l’ingresso di Diao. Lo spartito di gara tuttavia è rimasto il medesimo, nemmeno le ultime sostituzioni nel finale di gara hanno dato la svolta decisiva. Quasi come se Chivu e i suoi ragazzi abbiano scelto di proteggere il risultato mentre Fabregas si sia sbilanciato troppo tardi per cercare il gol, con Douvikas e Baturina dentro solo nel finale. Alla fine è prevalsa la noia e la tattica per lo 0-0 che costringe così entrambe le squadre a giocarsi il passaggio in finale di Coppa Italia al ritorno a San Siro.