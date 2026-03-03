Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:40Serie C
Tommaso Maschio

Il Vicenza sorride anche quando perde. La squadra di Gallo subisce una nuova sconfitta casalinga, questa volta a opera del Trento che si impone per 3-2, ma mantiene invariato il vantaggio visto che anche le inseguitrici non ottengono punti: l'Union Brescia cade per 1-0 in casa dell'AlbinoLeffe, mentre è più rumoroso il ko del Lecco che in casa perde 3-0 dal Renate. E proprio i brianzoli e i gialloblù superano i blucelesti in classifica prendendosi il terzo posto in coabitazione.

In coda colpo della Dolomiti Bellunesi che vince a Trieste per 3-2 coi padroni di casa che sfiorano una clamorosa doppia rimonta e possono mangiarsi le mani per un rigore fallito allo scadere che sarebbe valso un punto importante. Vittoria per il Novara sul campo della Virtus Verona con i piemontesi che conquistato il decimo posto a braccetto con la Giana Erminio. Pari infine fra Cittadella e Inter Under 23.

SERIE C - 30ª GIORNATA
GIRONE A
Martedì 3 marzo
Alcione Milano-Giana Erminio 1-1
74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1
7’ Moretti
Ospitaletto-Pro Patria 0-0
Pergolettese-Pro Vercelli 2-0
60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)
AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0
73’ Sali
Cittadella-Inter U23 1-1
10’ Amerighi (I), 82’ Rabbi (C)
Vicenza-Trento 2-3
32’ rig. Capone (T), 34’ e 46’ Pellegrini (T), 54’ Rauti (V), 66’ Stucker (V)
Lecco-Renate 0-3
17’ Delcarro, 52’ Cali, 73’ Karlsson
Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3
45’+4’ Toci (D), 55’ Marconi (D), 64’ Jonsson (T), 74’ Vertainen (T), 83’ Burrai (D)
Virtus Verona-Novara 0-2
12’ Ledonne, 64’ D’Alessio

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ore 18:00 - Gubbio-Carpi
Ore 18:00 - Pontedera-Juventus Next Gen
Ore 18:00 - Vis Pesaro-Bra
Ore 20:30 - Arezzo-Ternana
Ore 20:30 - Livorno-Perugia
Ore 20:30 - Pineto-Forlì
Ore 20:30 - Ravenna-Pianese
Ore 20:30 - Torres-Guidonia Montecelio
Ore 21:00 - Sambenedettese-Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 56, Ravenna 56, Campobasso 42, Ternana 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 39, Pineto 39, Gubbio 36, Livorno 35, Forlì 33, Vis Pesaro 33, Guidonia 32, Carpi 32, Bra 26, Sambenedettese 25, Torres 25, Perugia 24, Pontedera 18
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva.

GIRONE C
Ore 18:00 - Casarano-Siracusa
Ore 18:00 - Giugliano-Monopoli
Ore 18:00 - Latina-Sorrento
Ore 18:00 - Picerno-Atalanta U23
Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani
Ore 20:30 - Benevento-Catania
Ore 20:30 - Casertana-Salernitana
Ore 20:30 - Crotone-Cavese
Ore 20:30 - Potenza-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva.

