Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto

Il Palermo riceve il Mantova allo Stadio Renzo Barbera per la 28ª giornata della Serie B, con fischio d'inizio fissato alle ore 20:00. La differenza di classifica è netta: i rosanero occupano il quarto posto con 51 punti e guardano con ambizione alla zona promozione in Serie A, mentre il Mantova si trova al 16° posto con 27 punti e combatte per allontanarsi dalla zona playout. L'unico precedente stagionale tra le due squadre, disputato l'11 gennaio, si è concluso sull'1-1, un segnale che le formazioni sulla carta più deboli possono mettere in difficoltà anche le meglio posizionate. Il peso della posta in gioco, però, renderà questa gara decisiva su fronti opposti.

COME ARRIVA IL PALERMO - Il Palermo di Filippo Inzaghi arriva a questa sfida con qualche rimpianto dopo il ko esterno contro il Pescara (2-1), dove un sontuoso Lorenzo Insigne ha trascinato i biancazzurri. La sconfitta ha interrotto un ciclo di risultati positivi e ha permesso al Catanzaro di avvicinarsi a -6 in classifica, rendendo la gara contro il Mantova un appuntamento da non fallire nella corsa alla promozione. Il bilancio stagionale resta comunque solido: 14 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, con 46 gol segnati e soltanto 21 subiti. Le cifre casalinghe sono ancora più eloquenti: 27 reti all'attivo e appena 7 al passivo tra le mura amiche, con 13 clean sheet complessivi in campionato. Il fattore Renzo Barbera ha rappresentato una variabile determinante nel rendimento dei rosanero. Inzaghi non dovrebbe stravolgere l'undici titolare, rimandando eventuali rotazioni alla terza gara in sette giorni, in programma a Carrara. Buone notizie arrivano dal reparto arretrato: Bani ha smaltito la sindrome influenzale e si candida a una maglia da titolare al centro della difesa a tre. La probabile formazione del Palermo prevede un 3-4-2-1 con Joronen tra i pali, Peda, Bani e Ceccaroni nel terzetto difensivo, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello a centrocampo, Palumbo e Le Douaron sulla trequarti, e Pohjanpalo come riferimento offensivo.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Il Mantova di Francesco Modesto porta a Palermo un bilancio stagionale in chiaroscuro: 7 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, 27 gol segnati e 42 subiti. La tenuta difensiva è il principale punto debole della squadra lombarda, con un passivo che la colloca tra le formazioni più permeabili della categoria. Le ultime due uscite hanno offerto segnali più incoraggianti: la vittoria per 2-1 contro il Bari e il pareggio per 1-1 contro la Carrarese hanno portato due risultati utili consecutivi, alimentando la speranza di risalire dal 16° posto. Le prestazioni esterne restano però fragili: soltanto 8 gol segnati lontano da casa e una costante difficoltà a contenere le pressioni avversarie per novanta minuti. Il probabile 11 prevede un 3-4-2-1 speculare a quello dei padroni di casa: Bardi in porta, Dembelé, Meroni e Castellini in difesa, Radaelli, Trimboli, Kouda e Tiago Goncalves a centrocampo, Bragantini e Buso sulla trequarti, Mancuso centravanti. Modesto dovrà fare a meno di Bonfanti, Balcot, Cella, Muci e Falletti per via di infortuni. Con un organico ridotto dalle assenze, il Mantova cercherà probabilmente di abbassare il baricentro e sfruttare le transizioni rapide e i calci piazzati.