Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarrita

Il programma della 28esima giornata di Serie B si completa in serata con le altre 5 gare ancora da giocare. Al San Nicola il Bari, tornato al successo nell’ultima sfida di campionato, riceve la visita dell’Empoli, reduce da tre pareggi consecutivi e senza vittorie da quasi due mesi. Direzione arbitrale affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi, calcio d’inizio alle ore 20.

COME ARRIVA IL BARI - Biancorossi in cerca di continuità, dopo il blitz del Ferraris. La situazione di classifica rimane critica, ma adesso la classifica è più corta: la salvezza diretta dista 4 punti e per accorciare ancora Longo pare intenzionato a schierare una formazione iniziale molto simile, per non dire identica a quella di Genova: Cistana, Odenthal e Mantovani davanti a Cerofolini. Artioli e Maggiore in mediana, con Piscopo e Dorval sulle corsie esterne. Esteves e Rao in appoggio a Moncini.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Toscani chiamati a fare risultato nel turno infrasettimanale, per restare a distanza di sicurezza dalla zona rossa: sono appena 4 le lunghezze di vantaggio sul quintultimo posto occupato dal Mantova. Dionisi dovrebbe proseguire nel solco del 3-5-2: rientrano Elia e Magnino, destinati entrambi a una maglia da titolare. Possibile chance in difesa per Curto, verso la conferma a destra Candela. Ballottaggio Yepes-Degli Innocenti in regia. Fila potrebbe affiancare Shpendi in attacco.