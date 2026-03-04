Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarrita

Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarritaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 06:12Serie B
Marco Pieracci

Il programma della 28esima giornata di Serie B si completa in serata con le altre 5 gare ancora da giocare. Al San Nicola il Bari, tornato al successo nell’ultima sfida di campionato, riceve la visita dell’Empoli, reduce da tre pareggi consecutivi e senza vittorie da quasi due mesi. Direzione arbitrale affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi, calcio d’inizio alle ore 20.

COME ARRIVA IL BARI - Biancorossi in cerca di continuità, dopo il blitz del Ferraris. La situazione di classifica rimane critica, ma adesso la classifica è più corta: la salvezza diretta dista 4 punti e per accorciare ancora Longo pare intenzionato a schierare una formazione iniziale molto simile, per non dire identica a quella di Genova: Cistana, Odenthal e Mantovani davanti a Cerofolini. Artioli e Maggiore in mediana, con Piscopo e Dorval sulle corsie esterne. Esteves e Rao in appoggio a Moncini.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Toscani chiamati a fare risultato nel turno infrasettimanale, per restare a distanza di sicurezza dalla zona rossa: sono appena 4 le lunghezze di vantaggio sul quintultimo posto occupato dal Mantova. Dionisi dovrebbe proseguire nel solco del 3-5-2: rientrano Elia e Magnino, destinati entrambi a una maglia da titolare. Possibile chance in difesa per Curto, verso la conferma a destra Candela. Ballottaggio Yepes-Degli Innocenti in regia. Fila potrebbe affiancare Shpendi in attacco.

Articoli correlati
Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime... Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 4 marzo Le partite di oggi: il programma di mercoledì 4 marzo
Da Padova-Spezia fino a Palermo-Mantova, tutte le formazioni del turno di Serie B... Da Padova-Spezia fino a Palermo-Mantova, tutte le formazioni del turno di Serie B
Altre notizie Serie B
Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime... Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime
Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto
Serie B, Juve Stabia-Sampdoria: salta la sfida a distanza tra Candellone e Coda Serie B, Juve Stabia-Sampdoria: salta la sfida a distanza tra Candellone e Coda
Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno prezioso... Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno prezioso
Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarrita... Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarrita
Serie B, Carrarese-Catanzaro: Abiuso sfida Iemmello, Liberali dal 1' Serie B, Carrarese-Catanzaro: Abiuso sfida Iemmello, Liberali dal 1'
Spezia, Bonfanti e un primo gol pesante: "Felice, ma resta il rammarico per il risultato"... Spezia, Bonfanti e un primo gol pesante: "Felice, ma resta il rammarico per il risultato"
Reggiana, Rubinacci: "Brutta partita, chiediamo scusa. Le colpe sono mie" Reggiana, Rubinacci: "Brutta partita, chiediamo scusa. Le colpe sono mie"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
5 Parte male il cammino dell'Italia verso il Mondiale: la bestia nera Svezia sbanca il Granillo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il nuovo ordine Juventus parte da Spalletti. Perché serve sempre un top allenatore
Immagine top news n.1 Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite
Immagine top news n.2 Juventus e Vlahovic, prove di rinnovo: il serbo punta al rientro contro il Pisa
Immagine top news n.3 Coppa Italia, Inter fiacca e Como senza gol: si decide tutto al ritorno. Scelta di Chivu e Fabregas
Immagine top news n.4 Perché Valenti fa fallo in Parma-Cagliari e contro il Milan no: Rocchi spiega a Open VAR
Immagine top news n.5 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Immagine top news n.6 Como-Inter 0-0, le pagelle: Nico Paz scompare, Valle non dormirà. Martinez spicca
Immagine top news n.7 Coppa Italia, troppa tattica e noia al Sinigaglia: 0-0 tra Como ed Inter. Ritorno cruciale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.2 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.3 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.4 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il nuovo ordine Juventus parte da Spalletti. Perché serve sempre un top allenatore
Immagine news Serie A n.2 Bellanova, enigma di una fascia atalantina che ha bisogno di lui. Ora serve reagire
Immagine news Serie A n.3 Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite
Immagine news Serie A n.4 De Bruyne torna. L'ultima volta in campo era col Napoli capolista insieme alla Roma
Immagine news Serie A n.5 Coppa Italia, Inter opaca: a Como finisce 0-0, verdetto finale rimandato
Immagine news Serie A n.6 Juventus e Vlahovic, prove di rinnovo: il serbo punta al rientro contro il Pisa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Juve Stabia-Sampdoria: salta la sfida a distanza tra Candellone e Coda
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno prezioso
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarrita
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Carrarese-Catanzaro: Abiuso sfida Iemmello, Liberali dal 1'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Immagine news Serie C n.3 Cuoghi: “Vicenza dominante, Arezzo maturo. A Salerno servono uomini da grande piazza”
Immagine news Serie C n.4 Forlì-Livorno senza ospiti: scatta il divieto per i residenti livornesi
Immagine news Serie C n.5 Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto il mio record"
Immagine news Serie C n.6 A Ravenna gara cruciale? No, ma la Pianese vuole i tre punti. Birindelli: "Servirà compattezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
Immagine news Calcio femminile n.4 Angedhal gela i seimila del Granillo: l'Italia va al riposo sotto per 1-0 contro la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder
Immagine news Calcio femminile n.6 Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”