Spezia, Bonfanti e un primo gol pesante: "Felice, ma resta il rammarico per il risultato"

"Sono molto contento di questo primo gol in maglia bianca, però principalmente sono molto rammaricato per il risultato perché veniamo da un periodo in cui facciamo buone prestazioni senza però riuscire a raccogliere molto. Ora dobbiamo pensare solo alla gara contro il Monza, dove dovremo essere bravi a fare bene davanti ai nostri tifosi". Il difensore dello Spezia Giovanni Bonfanti parla così ai canali ufficiali del club dopo la sua prima rete con la nuova maglia che è valsa un prezioso pari in casa del Padova.

"Fin da quando sono arrivato ho visto una squadra forte e unita, sappiamo che però il campionato è difficile, è tosto, però sono sicuro che torneremo a vincere perché le prestazioni ci sono. - prosegue il centrale - Mi piace spingermi oltre la metà campo avversaria, ovviamente penso prima a difendere, ma mia parte delle mie caratteristiche anche provare a offendere"

"Non dobbiamo inventarci nulla per la sfida contro il Monza, - conclude guardando al prossimo incontro - dovremo essere noi stessi e cercare di sfruttare al meglio il calore dei nostri tifosi, a maggior ragione contro una squadra forte come il Monza".