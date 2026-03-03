TMW Milan, si ferma Gabbia: il centrale si è operato a Londra. I dettagli e i tempi di recupero

Matteo Gabbia non salterà soltanto il derby di Milano. Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto da TMW, il difensore centrale del Milan ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale.

L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Gabbia sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese.