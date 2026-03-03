Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como-Inter 0-0, le pagelle: Nico Paz scompare, Valle non dormirà. Martinez spicca

Como-Inter 0-0, le pagelle: Nico Paz scompare, Valle non dormirà. Martinez spiccaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:04Serie A
Yvonne Alessandro

Risultato finale - Coppa Italia, Como-Inter 0-0

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6 - Per poco combina la frittata con Caqueret, resta di sasso sul palo interno di Darmian. Ma non subisce gol e mantiene un altro clean sheet stagionale.

Smolcic 6 - Diligente e puntuale, non si smentisce mai in fase di non possesso. E le sovrapposizioni su Vojvoda sono continue.

Ramon 6,5 - Stravince il duello con Pio Esposito, liquida anche Thuram al suo ingresso.

Diego Carlos 6,5 - Insormontabile, quasi ad altezza penitenziario di massima sicurezza. Forza e potenza per scalfire le avanzate dell’Inter.

Valle 6 - Piede nobile per scodellare palle interessanti in area, mette una pezza in un paio di situazioni intricate. Si divora una palla gol clamorosa da due passi, ma colpisce male. Dal 79’ Moreno s.v.

Sergi Roberto 6 - In una partita nervosa e contratta il suo temperamento e la pluriennale esperienza al Barcellona sono quello che serve. Legge con una frazione d’anticipo delle situazioni e ripulisce palloni. Dal 70’ Diao 5,5 - Gravita tra fascia sinistra e centro d’attacco per andare a caccia dello spazio giusto, ma rimbalza contro Acerbi e Bisseck.

Perrone 6,5 - Cuore pulsante del centrocampo, scandisce ogni battito in costruzione del Como. Si trasforma in un dobermann per riconquistare diversi palloni delicati.

Vojvoda 6,5 - Colto un paio di volte di troppo in fuorigioco su ghiotte chance. Opta per una trivela a tu per tu con Josep Martinez e l'azione da gol si spenge sul fondo. Peccato. Dal 79’ Van der Brempt s.v.

Caqueret 6 - Lavorone nel ruotare tra trequarti, esterno e attacco, falso nove e alle volte anche mediano. Gioca quasi ad occhi chiusi con i compagni, è incredibile la sua capacità di essere al posto giusto nel momento giusto. Finisce per sbattere addosso alla diga nerazzurra.

Da Cunha 6 - Le combinazioni con Valle sul binario mancino e ad attaccare gli spazi funzionano, ma il fendente per purgare

Nico Paz 6 - La panchina gli ha fatto bene, almeno nei minuti iniziali. Un paio di esibizioni da giocoliere nel gestire con i guanti il pallone, quando si apre un varco scaglia un bolide in porta e Josep Martinez si butta sul controbalzo. A lungo andare però sparisce dal match. Dall’86’ Douvikas s.v.

Cesc Fabregas 6,5 - Sbatte addosso a un’Inter "allegriana", con il primo round delle semifinali di Coppa Italia sfumato in 90 minuti piuttosto rigidi e snervanti. Sarà costretto a giocarsi il ritorno a San Siro, in una bolgia da 80mila persone.

INTER (a cura di Paolo Lora Lamia)
Martinez 6,5 - Contro un Como che crea di più soprattutto nella prima parte di gara, nega il gol prima a Vojvoda e poi a Nico Paz. Interventi che lo ergono ad elemento di spicco, in un match povero di chance sotto porta da entrambi i lati.

Bisseck 6 - Distratto in qualche circostanza di troppo, più che altro nelle prime battute di gioco. Per esempio, regala un pallone d'oro a Vojvoda chiuso per sua fortuna alla grande in area da Carlos Augusto. Più solido con il procedere delle operazioni.

Acerbi 6 - In mezzo all'area deve duellare con avversari più bassi di statura ma anche più scattanti, svolgendo con buoni risultati il suo compito. Bene anche contro attaccanti più strutturati, come Diao e Douvikas.

Bastoni 5,5 - Tenuto in apprensione da Vojvoda, non eccelle a livello difensivo né quando partecipa allo sviluppo dell'azione. Lontano dal difensore ammirato in molte occasioni.

Darmian 6 - Chivu si affida alla sua esperienza per far rifiatare Luis Henrique. Ha un gran da fare contro il giovane e frizzante Valle, ma riesce comunque a sfiorare il gol una volta ad inizio ripresa. Dal 58' Dumfries 5,5 - In ritardo di condizione, l'olandese sfonda raramente sulla corsia di destra nell'ultimo scorcio di partita.

Frattesi 5,5 - La migliore occasione della prima frazione di gioco nasce da un suo ingresso in area, grazie al quale per poco non sfrutta un passaggio errato di Butez. Per il resto, però, non molto altro da segnalare. Dall'86' Mkhitaryan sv.

Calhanoglu 5,5 - In un'Inter ricca di novità, è tra le poche certezze. Dimostra però di non essere nella sua serata migliore, anche per come viene soffocato dal centrocampo avversario. Dal 58' Zielinski 6 - Regia ordinaria da parte del polacco, che non prova mai a farsi vedere vicino all'area per il tiro da fuori.

Sucic 5,5 - Il croato partecipa molto al pressing sui portatori di palla lariani, ma con scarsa efficacia. Quando è parte in causa nella manovra, non dà la qualità a cui ha abituato in stagione.

Carlos Augusto 6,5 - Tra i più positivi nell'undici nerazzurro. L'irruenza del Como lo costringe ad una gara più difensiva del solito, ma l'ex Monza non fa una piega e si esibisce in diverse chiusure decisive.

Diouf 5 - Mossa a sorpresa di Chivu, non tanto sul piano della titolarità ma del suolo. Gioca infatti alle spalle di Pio Esposito, faticando però a dialogare con il centravanti e in generale ad accendersi. Non migliora nel momento in cui passa ad una posizione leggermente più arretrata. Dal 68' Luis Henrique 6 - Gioca in un ruolo inconsueto rispetto alle sue abitudini, avendo davvero poche opportunità per emergere.

Pio Esposito 5,5 - Prima partita stagionale da unico riferimento avanzato. Apprezzabile per come cerca di tenere qualche pallone con l'obiettivo di far salire i compagni, ma ha vita dura contro i centrali comaschi che lo limitano molto e risulta nel complesso abbastanza opaco. Dal 58' Thuram 5,5 - Può dare una scossa al suo periodo appannato, ma i risultati non sono quelli sperati per incisività sotto porta e lavoro di raccordo.

Cristian Chivu 6 - Il derby è alle porte, il confronto è su 180 minuti e qualche big ha la spia della riserva accesa. Per questo, parte con una formazione rimaneggiata e porta a casa lo 0-0 soffrendo solo in un paio di casi nella prima parte della sfida. Non la migliore delle esibizioni della sua Inter, ma punteggio finale a conti fatti positivo.

