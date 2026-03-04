Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Carrarese-Catanzaro: Abiuso sfida Iemmello, Liberali dal 1'

Serie B, Carrarese-Catanzaro: Abiuso sfida Iemmello, Liberali dal 1'
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:06Serie B
Christian Sgura

Prosegue il turno infrasettimanale di Serie B e in questa 28ª giornata di campionato si affronteranno Carrarese e Catanzaro. Il fischio d’inizio è fissato questa sera, mercoledì 4 marzo, alle ore 19:00 nella cornice dello stadio dei Marmi di Carrara.  Momento di forma non ottimale per i padroni di casa guidati da Antonio Calabro: nelle ultime sei uscite sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi, l’ultimo nel corso dello scorso turno, in trasferta contro il Mantova. Gli Apuani cercano punti per consolidare una salvezza tranquilla in questa stagione. Dall’altra parte arriva il Catanzaro di Alberto Aquilani, in piena corsa per la qualificazione ai playoff e reduce da quattro vittorie consecutive e un pareggio nell’ultimo match giocato contro il Frosinone.
All’andata, in Calabria, il match si concluse con il risultato di 1-1: alla rete del vantaggio del Catanzaro firmato da Antonini, rispose Illanes.
A dirigere il match ci sarà Federico Dionisi, della sezione de L’Aquila. I suoi assistenti saranno Capaldo e Santarossa, il IV ufficiale Dini. Al VAR pronta la coppia Meraviglia-Cosso.

COME ARRIVA LA CARRARESE - Come confermato da Calabro in conferenza stampa, non ci sarà Schiavi. C’è Bleve in porta, Ruggeri, Illanes e Imperiale sono in vantaggio per partire dal 1’ nel reparto difensivo. Zanon scalpita sull’out di destra, Zuelli, Melegoni e Hasa sono in pole per partire dal 1’ in mezzo, con Belloni a sinistra. In attacco è ballottaggio tra Finotto e Rubino, con il primo in leggero vantaggio, per il posto al fianco di Abiuso.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Forfait per Di Francesco e Oudin, ma Aquilani recupera Antonini: 3-4-2-1 con Pigliacelli tra i pali, Cassandro, lo stesso Antonini e Brighenti a comporre la linea difensiva. Favasuli pronto sulla corsia di destra, Petriccione e più Pompetti di Pontisso in mediana, mentre è D'Alessandro ad essere favorito sulla fascia sinistra. In avanti c’è ancora Liberali, in ottima forma e reduce dal gol contro il Frosinone, con Nuamah a supporto di Pietro Iemmello.

