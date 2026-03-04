Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno prezioso

Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno preziosoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:18Serie B
Davide Verduci

La 28ª giornata del campionato di Serie B propone l’interessante match tra Frosinone e Pescara. Sul prato del Benito Stirpe, l'obiettivo sarà comune: vincere per non perdere il passo delle dirette concorrenti, seppur per obiettivi di classifica opposti. Il match promette spettacolo e divertimento, mettendo di fronte due formazioni che amano offendere e che trovano con facilità la via della rete. Nel girone d’andata, i ciociari riuscirono ad espugnare l'Adriatico rimontando l'iniziale vantaggio dei biancazzurri e chiudendo la gara sul 2-1. Riflettori puntati sulla sfida tra Ghedjemis e Insigne: il francese, capocannoniere ciociaro con 10 gol, contro l'ex Toronto, tornato al gol con i delfini dopo quasi 14 anni. Saranno loro i protagonisti più attesi di questo scontro promozione-salvezza.

COME ARRIVA IL FROSINONE - La squadra di Massimiliano Alvini è reduce da due pareggi consecutivi che hanno rallentato la marcia verso il titolo e la promozione diretta. A causa dei successi ottenuti ieri da Monza e Venezia, i giallazzurri attualmente sono scivolati a sei lunghezze dalla vetta della classifica ma occupano ancora il terzo posto a quota 54 punti. L’imperativo allo 'Stirpe' è dunque vincere per restare in scia alle dirette concorrenti, con la speranza di approfittare di un loro eventuale passo falso dato che gli scontri diretti del girone di ritorno sono già stati disputati. Il fattore campo giocherà un ruolo cruciale per i 'Leoni', i quali in casa vantano una media realizzativa di 2,0 gol a partita e hanno collezionato la maggior parte dei loro clean sheet. Con ben 50 reti all'attivo, i ciociari si confermano inoltre come il secondo miglior attacco dell'intero campionato, pronti a far valere ancora una volta il proprio peso offensivo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Nonostante la preziosa vittoria ottenuta in rimonta domenica contro il Palermo, gli abruzzesi occupano ancora l’ultimo posto in classifica, con un distacco di 5 punti dalla zona playout e 8 dalla salvezza diretta. Si prospetta un finale di stagione caldissimo, con molte squadre raccolte in pochi punti, e per gli uomini di Gorgone il successo della scorsa giornata deve fungere da stimolo in vista della proibitiva trasferta di stasera. Il momento dei delfini è comunque positivo: i due successi ottenuti nelle ultime tre gare dimostrano la tenacia di un gruppo che non intende arrendersi e che proverà a smentire i pronostici pur di restare in Serie B. La nota dolente resta però la fase difensiva, attualmente la peggiore del campionato con 52 gol subiti. Sebbene la squadra riesca a trovare la via della rete con regolarità, le lacune nel reparto arretrato concedono spesso vere e proprie praterie agli avversari, rendendo difficile gestire il vantaggio e trasformare le buone prestazioni in punti pesanti.

Articoli correlati
Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie... Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Catanzaro, Aquilani: "Rammarico per il pari col Frosinone. Carrarese? Testa fondamentale"... Catanzaro, Aquilani: "Rammarico per il pari col Frosinone. Carrarese? Testa fondamentale"
Sampdoria, annullata la conferenza di Gregucci: problema di salute per il tecnico... Sampdoria, annullata la conferenza di Gregucci: problema di salute per il tecnico
Altre notizie Serie B
Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime... Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime
Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto
Serie B, Juve Stabia-Sampdoria: salta la sfida a distanza tra Candellone e Coda Serie B, Juve Stabia-Sampdoria: salta la sfida a distanza tra Candellone e Coda
Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno prezioso... Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno prezioso
Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarrita... Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarrita
Serie B, Carrarese-Catanzaro: Abiuso sfida Iemmello, Liberali dal 1' Serie B, Carrarese-Catanzaro: Abiuso sfida Iemmello, Liberali dal 1'
Spezia, Bonfanti e un primo gol pesante: "Felice, ma resta il rammarico per il risultato"... Spezia, Bonfanti e un primo gol pesante: "Felice, ma resta il rammarico per il risultato"
Reggiana, Rubinacci: "Brutta partita, chiediamo scusa. Le colpe sono mie" Reggiana, Rubinacci: "Brutta partita, chiediamo scusa. Le colpe sono mie"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
5 Parte male il cammino dell'Italia verso il Mondiale: la bestia nera Svezia sbanca il Granillo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il nuovo ordine Juventus parte da Spalletti. Perché serve sempre un top allenatore
Immagine top news n.1 Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite
Immagine top news n.2 Juventus e Vlahovic, prove di rinnovo: il serbo punta al rientro contro il Pisa
Immagine top news n.3 Coppa Italia, Inter fiacca e Como senza gol: si decide tutto al ritorno. Scelta di Chivu e Fabregas
Immagine top news n.4 Perché Valenti fa fallo in Parma-Cagliari e contro il Milan no: Rocchi spiega a Open VAR
Immagine top news n.5 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Immagine top news n.6 Como-Inter 0-0, le pagelle: Nico Paz scompare, Valle non dormirà. Martinez spicca
Immagine top news n.7 Coppa Italia, troppa tattica e noia al Sinigaglia: 0-0 tra Como ed Inter. Ritorno cruciale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.2 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.3 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.4 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il nuovo ordine Juventus parte da Spalletti. Perché serve sempre un top allenatore
Immagine news Serie A n.2 Bellanova, enigma di una fascia atalantina che ha bisogno di lui. Ora serve reagire
Immagine news Serie A n.3 Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite
Immagine news Serie A n.4 De Bruyne torna. L'ultima volta in campo era col Napoli capolista insieme alla Roma
Immagine news Serie A n.5 Coppa Italia, Inter opaca: a Como finisce 0-0, verdetto finale rimandato
Immagine news Serie A n.6 Juventus e Vlahovic, prove di rinnovo: il serbo punta al rientro contro il Pisa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Juve Stabia-Sampdoria: salta la sfida a distanza tra Candellone e Coda
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno prezioso
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarrita
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Carrarese-Catanzaro: Abiuso sfida Iemmello, Liberali dal 1'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Immagine news Serie C n.3 Cuoghi: “Vicenza dominante, Arezzo maturo. A Salerno servono uomini da grande piazza”
Immagine news Serie C n.4 Forlì-Livorno senza ospiti: scatta il divieto per i residenti livornesi
Immagine news Serie C n.5 Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto il mio record"
Immagine news Serie C n.6 A Ravenna gara cruciale? No, ma la Pianese vuole i tre punti. Birindelli: "Servirà compattezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
Immagine news Calcio femminile n.4 Angedhal gela i seimila del Granillo: l'Italia va al riposo sotto per 1-0 contro la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder
Immagine news Calcio femminile n.6 Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”