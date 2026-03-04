Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno prezioso

La 28ª giornata del campionato di Serie B propone l’interessante match tra Frosinone e Pescara. Sul prato del Benito Stirpe, l'obiettivo sarà comune: vincere per non perdere il passo delle dirette concorrenti, seppur per obiettivi di classifica opposti. Il match promette spettacolo e divertimento, mettendo di fronte due formazioni che amano offendere e che trovano con facilità la via della rete. Nel girone d’andata, i ciociari riuscirono ad espugnare l'Adriatico rimontando l'iniziale vantaggio dei biancazzurri e chiudendo la gara sul 2-1. Riflettori puntati sulla sfida tra Ghedjemis e Insigne: il francese, capocannoniere ciociaro con 10 gol, contro l'ex Toronto, tornato al gol con i delfini dopo quasi 14 anni. Saranno loro i protagonisti più attesi di questo scontro promozione-salvezza.

COME ARRIVA IL FROSINONE - La squadra di Massimiliano Alvini è reduce da due pareggi consecutivi che hanno rallentato la marcia verso il titolo e la promozione diretta. A causa dei successi ottenuti ieri da Monza e Venezia, i giallazzurri attualmente sono scivolati a sei lunghezze dalla vetta della classifica ma occupano ancora il terzo posto a quota 54 punti. L’imperativo allo 'Stirpe' è dunque vincere per restare in scia alle dirette concorrenti, con la speranza di approfittare di un loro eventuale passo falso dato che gli scontri diretti del girone di ritorno sono già stati disputati. Il fattore campo giocherà un ruolo cruciale per i 'Leoni', i quali in casa vantano una media realizzativa di 2,0 gol a partita e hanno collezionato la maggior parte dei loro clean sheet. Con ben 50 reti all'attivo, i ciociari si confermano inoltre come il secondo miglior attacco dell'intero campionato, pronti a far valere ancora una volta il proprio peso offensivo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Nonostante la preziosa vittoria ottenuta in rimonta domenica contro il Palermo, gli abruzzesi occupano ancora l’ultimo posto in classifica, con un distacco di 5 punti dalla zona playout e 8 dalla salvezza diretta. Si prospetta un finale di stagione caldissimo, con molte squadre raccolte in pochi punti, e per gli uomini di Gorgone il successo della scorsa giornata deve fungere da stimolo in vista della proibitiva trasferta di stasera. Il momento dei delfini è comunque positivo: i due successi ottenuti nelle ultime tre gare dimostrano la tenacia di un gruppo che non intende arrendersi e che proverà a smentire i pronostici pur di restare in Serie B. La nota dolente resta però la fase difensiva, attualmente la peggiore del campionato con 52 gol subiti. Sebbene la squadra riesca a trovare la via della rete con regolarità, le lacune nel reparto arretrato concedono spesso vere e proprie praterie agli avversari, rendendo difficile gestire il vantaggio e trasformare le buone prestazioni in punti pesanti.