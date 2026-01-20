Ufficiale Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo

Dopo pochi mesi con la maglia del Napoli Women la francese Magou Doucourè, classe 2000, lascia l’Italia e fa ritorno in Germania dove aveva vestito la maglia del Bayern Monaco in passato. Il nuovo club della difenditrice sarà l’Amburgo. Questa la nota del club partenopeo:

“Il Napoli Women comunica il trasferimento a titolo definitivo di Magou Doucouré all'Amburgo. A lei, il ringraziamento di tutto il club per il contributo profuso in questa prima parte di stagione”.

Di seguito il comunicato dei tedeschi:

“Accordo fatto: la difenditrice Magou Doucouré si unisce al HSV women. La venticinquenne torna in Bundesliga dalla serie a italiana e rafforzerà immediatamente la difesa dei red shorts.

La francese nata a Parigi era di recente sotto contratto con il Napoli Women, con cui ha collezionato sei presenze ufficiali in questa stagione. In precedenza, Doucouré ha fatto parte della squadra del Bayern monaco nella stagione 2024/25. Con il Bayern, ha festeggiato sia il campionato tedesco che la vittoria della coppa di Germania nel 2025. La terzina destro ha anche maturato esperienza internazionale nella Uefa Women's Champions League e ha giocato per la squadra Under 20 del Bayern nella 2. Bundesliga”.