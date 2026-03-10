Bayern Monaco, che apprensione: Davies out, infortunio e lacrime. Timori per Musiala

Il Bayern Monaco ha inondato l'Atalanta di gol questa sera con un perentorio 6-1, chiudendo virtualmente già la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Ma la festa dei bavaresi è stata rovinata da una serie di infortuni che preoccupano non poco il club in vista del prosieguo della competizione e della stagione.

Secondo quanto riferito da Kicker, infatti, Alphonso Davies al 70' - poco dopo aver servito un assist splendido per il 5-0 di Michael Olise - si è accasciato a terra urlando di rabbia e dolore. Circondato dai compagni, il terzino canadese è scoppiato in lacrime coprendosi il volto con la maglia mentre veniva scortato fuori dal campo per l'infortunio avuto. Anche il tecnico, Vincent Kompany, ha cercato di consolarlo a lungo prima che il giocatore imboccasse il tunnel verso gli spogliatoi.

Nel finale di gara, invece, anche Jamal Musiala (autore del 6-0) ha messo in allarme il Bayern toccandosi ripetutamente la caviglia. Dopo il grave infortunio subito durante il Mondiale per Club della scorsa estate per uscita a valanga di Donnarumma, ogni problema fisico del trequartista tedesco viene monitorato con estrema apprensione in casa Die Roten.

Il capitano, Joshua Kimmich, ha espresso tutta la sua preoccupazione ai microfoni di Prime Video: "Dobbiamo sperare che gli infortuni di Phonzy e Jamal non siano gravi. L'anno scorso ci è costato caro perdere giocatori chiave nella fase decisiva della stagione. Non possiamo permettere che accada di nuovo quest'anno".