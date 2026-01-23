Ufficiale Parma Women, arriva dal Como Alexandra Kerr. Operazione a titolo definitivo

Parma Calcio annuncia che Alexandra Kerr ha firmato un contratto con il Club fino al 2027. Calciatrice statunitense nata il 23 luglio 2001, Alexandra è un attaccante proveniente dall' F.C. Como Women.Con la maglia delle lariane ha segnato sette gol, di cui sei nella stagione '2024/2025 e uno nell' attuale stagione contro la Ternana Women, nel 4-2 finale a favore del Como Women.