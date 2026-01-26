Ufficiale Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid

Termina dopo un anno l’esperienza della centrocampista Kathrine Moller Kuhl con la maglia della Roma. Dopo aver collezionato 33 presenze con una sola rete la danese è stata infatti ceduta a titolo definitivo all’Atletico Madrid. Questo il comunicato della società iberica:

“L'Atletico Madrid e l'AS Roma hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Kathrine Møller Kühl al nostro club. La nazionale danese, che gioca come centrocampista, ha firmato con l'Atletico fino al 30 giugno 2029.

Kühl (nata il 5 luglio 2003 a Hillerød, Danimarca) ha fatto carriera nel club danese FC Nordsjælland, raggiungendo infine la prima squadra. Nel 2023, la centrocampista ha firmato per l'Arsenal, dove è rimasta fino alla fine del 2024, sebbene durante il suo periodo con il club londinese abbia trascorso la seconda metà della stagione 2023/24 in prestito all'Everton. Nel 2025, Kühl si è trasferita alla Roma per giocare in Serie A, dove gioca ancora oggi.

Con la nazionale danese, è una presenza fissa nelle squadre e nei tornei internazionali più prestigiosi. Dal suo debutto in nazionale maggiore, Kühl ha giocato più di 50 partite.

Al suo arrivo a Madrid, la nazionale danese si è sottoposta alla visita medica di rito presso l'Unità di Medicina Sportiva Vithas I Invictum. Stiamo aggiungendo una calciatrice con un grande potenziale e allo stesso tempo con esperienza nei tornei più impegnativi come la UEFA Women's Champions League, il Campionato Europeo e la Coppa del Mondo”.