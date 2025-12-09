TMW Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"

Luca Rossettini e Kathrine Kuhl, rispettivamente allenatore e centrocampista della Roma Femminile, hanno presentato in conferenza stampa la sfida in programma per domani sera alle ore 21:00 in casa del Chelsea, valida per la 5ª giornata della League Phase di Champions League. Di seguito le parole della giocatrice danese:

Le differenze tra Inghilterra e Italia?

"La differenza più grande è il fatto che qui in Inghilterra c’è più gioco fisico, più fisicità e velocità, mentre in Italia si punta un po’ di più sulla tecnica. Devo dire che quando ero qui, nel campionato inglese, era tutto basato sul fisico, sulla potenza, sulla velocità, e anche sulla tecnica fino a un certo punto. Un’altra grande differenza è che il calcio qui in Inghilterra sta crescendo molto, è molto conosciuto, e speriamo di poter arrivare a questo livello anche noi".

Che centrocampista sei?

"È vero che ho giocato in molti ruoli, però gioco tra le due aree, box to box come si dice in inglese. Mi piace molto correre, copro molto terreno, sono piuttosto un centrocampista offensivo, direi anche un otto forse".

Che partita ti aspetti?

"Qualsiasi squadra merita il nostro rispetto, hanno giocatrici di grandissima qualità. Cercheranno di giocare in maniera molto veloce fin dall’inizio e noi dobbiamo farci trovare pronte. Abbiamo anche noi buone giocatrici e speriamo di portare a casa qualcosa".

Sei arrivata a gennaio e sta per finire il tuo primo anno da romanista. Le tue aspettative sono state ripagate? Vedendo la Roma attuale, qual è la tua caratteristica/dote con cui puoi migliorarla?

"Quest'anno è stato un anno fantastico. È sempre difficile arrivare a gennaio quando il campionato è già iniziato, però devo dire che ho avuto un’ottima accoglienza da parte di tutte le mie compagne di squadra. Abbiamo fatto un ottimo primo mese, i primi mesi sono andati tutti bene. Adesso abbiamo fatto qualche cambiamento e stiamo viaggiando molto bene, devo dire. In campionato stiamo dimostrando di essere anche noi tra le candidate a finire nei primi posti".