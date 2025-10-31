Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women

Dopo la pausa per le gare della Nazionale, torna in campo la Serie A Women con una quarta giornata che vede in programma un grande scontro diretto come quello di domenica a pranzo fra la Roma, capolista e unica imbattuta, e l'Inter che insegue a quattro lunghezze: per le giallorosse è l'occasione di allungare ulteriormente su una delle rivali per lo Scudetto, mentre per le nerazzurra questa gara potrebbe rappresentare il modo di avvicinare la vetta.

Ad aprire la giornata sarà uno scontro salvezza come quello fra un Napoli partito di slancio e attualmente secondo in classifica e un Parma in salute e reduce da due risultati utili consecutivi. A seguire scenderà in campo anche l'altra seconda, la Lazio, che in casa ospiterà un Milan che dopo la vittoria all'esordio ha collezionato due sconfitte di fila. Chiude il sabato un altro scontro salvezza come quello fra il Como Women e il Genoa, due squadre appaiate a quota tre punti. A completare il turno saranno Juventus e Fiorentina: le bianconere ospiteranno la Ternana Women, unica squadra ancora senza punti, per andare a caccia della vittoria e allontanare le nubi dopo gli ultimi risultati; le viola invece andranno a far visita al Sassuolo in una gara che si preannuncia molto equilibrata fra due squadre dalle ambizioni simili.

Serie A Women, 4ª giornata

Sabato 01/11

Parma-Napoli Women ore 12:30

Milan-Lazio ore 15:00

Como Women-Genoa ore 18:00

Domenica 02/11

Roma-Inter ore 12:30

Juventus-Ternana Women ore 15:00

Sassuolo-Fiorentina ore 18:00

CLASSIFICA: Roma 9, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 5, Parma 4, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Milan 3, Como Women 3, Genoa 3, Ternana Women 0