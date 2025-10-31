Sampdoria, occhio agli ex: finora hanno fatto male. E il Mantova ne ha ben quattro

La Sampdoria deve cercare di esorcizzare la maledizione dei ‘ragazzi di Bogliasco’: ovvero quei giocatori cresciuti nel settore giovanile del club blucerchiato e poi partiti per altri lidi che finora hanno fatto male alla squadra ligure in questo primo scorcio di stagione. Come ricorda Il Secolo XIX infatti la Sampdoria nelle ultime tre gare ha subito spesso gol per mano, o per merito, di ex: dalla rete di Debenedetti, la prima in Serie B, passando per il rigore conquistato da Di Mario – entrambi contro l’Entella – passando per l’assist di Calò del Frosinone e il corner di Yepes dell’Empoli da cui è scaturito il pareggio toscano.

Sono 25 i giocatori passati dal laboratorio di Bogliasco in serie B, quattro sono ancora in blucerchiato (Benedetti, Conti, Giordano e Malagrida non ancora utilizzato) e altrettanti nel Mantova prossimo avversario: si tratta del terzino Tommaso Maggioni, dei centrocampisti Simone Trimboli e FlavioPaoletti e dell’attaccante Francesco Galuppini. Fra questi Trimboli è l’unico che ha già colpito la Sampdoria con il gol nella gara di ritorno dello scorso anno che valse il definitivo 2-2.

Nonostante le difficoltà che sta vivendo il Mantova, con l’arrivo di Leandro Rinaudo al posto di Christian Botturi come direttore tecnico/sportivo e il tecnico Davide Possanzini in forte bilico, la Sampdoria dovrà fare attenzione anche ai quatto ex che vorranno proseguire il momento positivo che stanno vivendo coloro che in passato hanno vestito il blucerchiato e ora sono avversari.