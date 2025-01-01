Juventus, Spalletti: "Il rumore del pallone che scivola sull'erba è il messaggio che vogliamo mandare"

Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa dall'Allianz Stadium per parlare delle difficoltà del suo nuovo incarico: "Oggi farò il primo allenamento e sarà molto ristretto. Io ho rispetto del lavoro fatto precedentemente e magari potrei dare continuità. Penso ci siano i presupposti per dare continuità. Poi è chiaro che ci sono dei giocatori che vorrebbero giocare in posizioni differenti e qualche giocatore dovrà creare disponibilità. Proverò a fare anche la difesa a 4".

Che avversario si aspetta domani?

"Io ho visto molte partite del nostro campionato. Ho visto l'ultima partita del Napoli e dell'Inter che ritengo le più attrezzate. Noi non possiamo essere presuntuosi di niente e non dobbiamo avere nessun tipo di slogan. Noi dobbiamo lasciare come messaggio il rumore del pallone che scivola sull'erba. Questo è il modo corretto di parlare".

