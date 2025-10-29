Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"

“Mi confronto spesso con Stefano Braghin e gli dico che serve pazienza. Il calcio è lo sport più maschile e maschilista che esista e sta rivoluzionando tutto”. La presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti ha parlato così nel corso dell’evento ‘Women’s Football Lab’ tenutosi nella giornata di ieri a Parma prima dell’amichevole Italia-Brasile, rispondendo alla domanda su cosa manca al calcio femminile italiano: “Tempo, fiducia e un’ottica lungimirante”.

“Il professionismo è stato un atto di coraggio che deve farci guarda avanti verso gli obiettivi raggiungibili anche se non domani, ovviamente. - prosegue Cappelletti come si legge su L Football - Le parole del rebranding del nostro logo non sono messe a caso ma vanno oltre i confini. Se il Governo investe su di noi vuol dire che ci vede prospettive anche in ottica di PIL”.

“Dobbiamo lavorare sulla sostenibilità, sulle infrastrutture e sulla comunicazione. - conclude la numero uno del calcio femminile italiano - Per la prima volta alcuni sponsor sono venuti a cercarci”.