Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"

Damien Comolli, ad della Juventus, ha presentato così Luciano Spalletti in conferenza stampa dall’Allianz Stadium: "Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del nostro coach Luciano Spalletti. Siamo lieti di avere qui Luciano Spalletti per diversi ragioni e naturalmente è un grande esperto del calcio italiano. È la persona giusta per portare avanti il nostro progetto. Abbiamo sottoscritto un contratto fino a fine stagione, ma abbiamo un accordo per rinnovarlo a fine stagione e creare un rapporto a lungo termine con lui.

Io e Luciano abbiamo capito che questo rapporto potesse essere perfetto, ma in questo anno ci incontreremo per rinnovare il nostro rapporto di lavoro. Abbiamo scelto Spalletti perché abbiamo visto come giocano le sue squadre. Io, Chiellini e Modesto siamo in contatto con la proprietà e abbiamo deciso insieme di ingaggiare mister Spalletti. È molto importante che questa decisione sia stata presa da tutti insieme".

