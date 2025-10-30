Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"

Nell’ottavo di finale vinto per 4-0 contro la Nigeria c’è stato l’esordio al Mondiale di Sara Terlizzi, difenditrice classe 2008 in forza alla Roma, che ha parlato così della sua prima volta nella massima rassegna iridata: “È stata un’emozione bellissima, so che tante ragazze sognano di scendere in campo in un Mondiale e io l’ho fatto. - spiega la calciatrice dell’Under 17 femminile – Il legame con le ragazze è forte, mi sento fondamentale in questo gruppo. Tutte noi vogliamo onorare al meglio la maglia azzurra”.

Spazio poi all’importanza della famiglia nel suo cammino nel mondo del calcio: “Ho iniziato a giocare con mio nonno, lui e mio papà mi hanno sempre sostenuta, così come mia nonna, mia mamma e mia sorella. Se sono arrivata dove sono è grazie a loro. Totti? Era bellissimo vederlo, abitava nel mio stesso condominio”. - prosegue Terlizzi parlando di come conciliare sport e studio – Frequento il liceo scientifico, non è semplice con tutti gli impegni che ho, ma ho dei genitori che mi aiutano e che mi sostengono, e anche i professori sono bravi, non fanno mancare il loro supporto, anche ora che devo saltare diversi giorni di scuola”.

Infine la calciatrice parla del cammino al Mondiale tornando con la mente anche all’Europeo dove le Azzurrine si fermarono in semifinale: “Siamo tra le otto squadre migliori al mondo e questo ci dovrà pur dire qualcosa. Rispetto all’Europeo disputato alle Far Oer siamo ancora più unite e più consapevoli dei nostri mezzi: se continuiamo così, con questa testa, possiamo arrivare davvero in alto”.

Quarti di finale

Sabato 01/11

Brasile-Canada ore 16:30

Corea del Nord-Giappone 20:30

Domenica 02/11

Francia-Paesi Bassi ore 16:30

Messico-Italia ore 20:00

Classifica marcatrici:

5 gol

Giulia Galli – Italia

Yu Jong-hyang – Corea del Nord

Noa Fukushima – Giappone

4 gol

Zhou Xinyi – Cina

Carlota Chacon – Spagna

Nyanya Touray – USA

Kim Won-sim – Corea del Nord

3 gol

Lauren Malsom – Stati Uniti

Giovanna Waksman – Brasile

Julia Amireh – Canada

Melisa Kekic – Canada

Claudia Martinez – Paraguay

Daniela Feria-Estrada – Canada

Gi Iseppe – Brasile

Regina Giuseppe – Nigeria