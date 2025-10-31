31 ottobre 1970, Riva gambizzato dal boia del Prater. E il Cagliari non sogna più

Il 31 ottobre del 1970, a pochi mesi dalla finale Mondiale contro il Brasile, l'Italia è di nuovo impegnata per le qualificazioni europee. Al Prater di Vienna, contro l'Austria, c'è in campo anche Gigi Riva, eroe del primo Scudetto (e unico) del Cagliari di Manlio Scopigno, con vista su un altro possibile trionfo visto che in campionato le cose stavano andando benissimo.

Se per gli eroi di Superga si può dire che solo il fato li vinse, per Gigi Riva è Norbert Hof, difensore austriaco, che verrà ribattezzato il boia del Prater. Perché in uno scontro di gioco, ruvido come a quei tempi, il centravanti si frattura la gamba, costretto a un lungo stop che, di fatto, frenò completamente le ambizioni del Cagliari: era al primo posto in classifica, passato il turno contro il Saint Etienne e vinto all'andata contro l'Atletico Madrid al Sant'Elia. Qualche giorno prima, il 25 ottobre, Riva aveva segnato due reti contro l'Inter, marcando il passo a San Siro.

Riva peraltro quel giorno aveva una forte tonsillite, quindi decise di prendere antibiotici e di giocare comunque. Sul 2-1, dopo aver ricevuto palla da Domenghini, Riva va verso la porta e Hof lo gambizza dai dietro. Frattura del perone e distacco dei legamenti della caviglia. Nel 1971 Riva e Hof si incontrarono per la partita di ritorno, con il centravanti azzurro che decise comunque di stringergli la mano.