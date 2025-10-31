Fantacalcio, la nuova Juventus di Luciano Spalletti

Dopo l'esonero di Igor Tudor la Juventus si affida a Luciano Spalletti per risollevare la propria stagione. Il tecnico ex Roma e Napoli è reduce dalla fallimentare esperienza alla guida della Nazionale e avrà tanta voglia di rivalsa personale, in una squadra blasonata come quella bianconera. Sarà da valutare dal punto di vista tattico, vista la differente filosofia tra Spalletti e Tudor, se cambierà fin da subito il sistema di gioco, passando al suo consueto sistema 4-2-3-1 o 4-3-3, oppure manterrà il sistema a 3, utilizzato negli ultimi tempi con la Nazionale.

(4-2-3-1):

Di Gregorio

Kalulu (Joao Mario) - Gatti - Kelly - Cambiaso

Locatelli - Thuram

Conceição - Koopmeiners (Openda) - Yildiz

David (Vlahovic)

È il sistema di gioco preferito da Spalletti, e la squadra bianconera per caratteristiche si sposa abbastanza bene in questo abito tattico. Interessante sarebbe soprattutto la posizione di Koopmeiners tra le linee, ricordando di come il tecnico di Certaldo abbia valorizzato in quella posizione giocatori come Perrotta e Nainggolan, che sono riusciti ad esprimere al massimo il loro potenziale. Un'alternativa sarebbe l'utilizzo di Openda in quella zona, trasformando il modulo in un 4-4-2. Ballottaggi aperti tra David e Vlahovic, e tra Kalulu e Joao Mario sulla destra. Qualche chance potrebbe averla anche Fabio Miretti, elemento utile tra le linee. Naturalmente Bremer, sarebbe in ogni caso titolare al centro della difesa con qualsjasi modulo, qualora recuperasse al meglio dall'infortunio.

(4-3-3):

Di Gregorio

Kalulu (Joao Mario) - Gatti - Kelly - Cambiaso

Thuram - Locatelli - Koopmeiners (McKennie)

Conceição David (Vlahovic) - Yildiz

Il 4-3-3 è una variante utilizzata nella vincente esperienza di Napoli. In questo caso Koopmeiners agirebbe da mezz'ala sinistra, similmente a Zielinski nel Napoli di Spalletti, ma subirebbe la concorrenza in questo ruolo di Wes McKennie. Stessi ballottaggi rispetto al 4-2-3-1.

(3-4-2-1):

Di Gregorio

Kalulu - Gatti - Kelly

Joao Mario (McKennie) - Thuram - Locatelli - Cambiaso

Conceição - Yildiz

David (Vlahovic)

Questo è il sistema usato nell'esperienza con Igor Tudor in panchina. Kalulu arretrerebbe nei tre difensori, con possibilità a destra per uno tra Joao Mario e McKennie, in questo caso Koopmeiners partirebbe dietro alla coppia Locatelli-Thuram.