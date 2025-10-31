Avellino-Reggiana, i convocati di Dionigi: non recuperano ancora Reinhart e Girma

Scenderà in campo domani pomeriggio la Reggiana, che farà visita all'Avellino, in occasione dell'11ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Partenio-Lombardi' alle ore 15:00.

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, tenutasi dopo l'allenamento mattutino, il tecnico granata Davide Dionigi ha parlato non solo della gara, ma ha fatto anche il punto sulla rosa a sua disposizione: "Tutte le scelte fatte in questa settimana sono state ragionate in funzione delle tre partite, tenendo conto della gestione delle forze considerando le assenze. Dopo un derby giocato con tanta intensità ed energia, serve un altro sforzo importante. Vogliamo continuare a consolidare la nostra identità e l’unità del gruppo, con gli ottimi atteggiamenti che ho riscontrato nei ragazzi che hanno giocato, ma anche in chi è subentrato o ha sostenuto i compagni dalla panchina. Gli indisponibili? Abbiamo provato fino alla fine ad avere a disposizione per domani alcuni dei ragazzi in fase di rientro, con Girma e Reinhart che in questi giorni stanno accelerando il percorso".

I due citati sono quindi ai box, e si aggiungono ai già noti Seculin, Quaranta, Rozzio e Sampirisi.

Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Enza, Motta, Saro;

DIFENSORI: Bonetti, Bozzolan, Libutti, Magnani, Papetti, Tripaldelli;

CENTROCAMPISTI: Basili, Bertagnoli, Charlys, Mendicino, Portanova, Rover, Stulac, Vallarelli

ATTACCANTI: Gondo, Lambourde, Marras, Novakovich, Tavsan.