"Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus

"Spalletti libera Yildiz" è il titolo di apertura scelto oggi dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport che apre con l'idea tattica del nuovo allenatore bianconero: "Ecco la Juve di Luciano. La fantasia del turco in una squadra col 4-3-3 come il suo Napoli. Ma domani a Cremona esordio con la difesa a tre: Locatelli sotto esame, Vlahovic parte in pole". Oggi la presentazione del tecnico di Certaldo, che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Di spalla trovano invece spazio le altre big di Serie A e non solo. Si parte con l'Inter e con le novità portate in questi primi mesi nerazzurri da Cristian Chivu ("Inter, come si cambia. Bisseck centrale, i baby d'attacco: le magie di Chivu") e si prosegue con Napoli e Roma, al momento appaiate in vetta alla classifica di Serie A ("Roma e Napoli in testa. Conte da bis, Gasp ci prova: fanno paura al campionato").

Dalla parte opposta si parla del Milan e del rilancio di Nkunku ("Milan, l'ora di Nkunku: c'è un palloncino da gonfiare. Domenica titolare") ma anche del momento complicato del Genoa, pronto alla rivoluzione tra dirigenza e panchina ("Ribaltone Genoa: Vieira quasi fuori, via il ds Ottolini").