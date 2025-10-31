TMW Radio Salernitana, parla l'ex Marchese: "Raffaele tecnico preparato, conosce bene la C"

Per la ripartenza dopo la doppia retrocessione che ha portato in due anni dalla Serie A alla C, la Salernitana si è affidata a mister Giuseppe Raffaele, lo scorso anno all'Audace Cerignola: e i fatti stanno dando ragione alla formazione campana, in vetta al Girone C di categoria dopo 11 giornate.

Un tecnico che magari ha un nome meno altisonante di altri, ma che sta brillando, come ha confermato anche l'ex Salernitana Giovanni Marchese, intervenendo nella trasmissione di TMW Radio A Tutta C: "È un allenatore bravo. Ho avuto modo di conoscerlo qui a Catania, quando allenavo la Primavera, e conosce bene la categoria: ha tanti anni di esperienza in C, e ha ottenuto ottimi risultati, anche con il Potenza. Toscano e Auteri sono due tecnici altrettanto preparati, allenatori di categoria che potrebbero, secondo me, lavorare anche in categorie superiori".

Di seguito, un quadro delle panchine del prima citato raggruppamento:

Atalanta U23: Salvatore BOCCHETTI (nuovo)

Audace Cerignola: Vincenzo MAIURI (nuovo)

Benevento: Gaetano AUTERI (confermato)

Casarano: Vito DI BARI (confermato)

Casertana: Federico COPPITTELLI (nuovo)

Catania: Domenico TOSCANO (confermato)

Cavese: Fabio PROSPERI (nuovo)

Cosenza: Antonio BUSCÈ (nuovo)

Crotone: Emilio LONGO (confermato)

Foggia: Delio ROSSI (nuovo)

Giugliano: Gianluca COLAVITTO (nuovo) -> risoluzione consensuale il 04/09 -> dal 04/09 Mirko CUDINI -> esonerato il 16/10 - dal 24/10 Ezio CAPUANO

Latina: Alessandro BRUNO (confermato)

Monopoli: Alberto COLOMBO (confermato)

Picerno: Claudio DE LUCA (nuovo) -> esonerato il 12/10 -> dal 13/10 Valerio BERTOTTO

Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)

Salernitana: Giuseppe RAFFAELE (nuovo)

Siracusa: Marco TURATI (confermato)

Sorrento: Mirko CONTE (nuovo)

Team Altamura: Devis MANGIA (nuovo)

Trapani: Salvatore ARONICA (confermato)