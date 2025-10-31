Spalletti non spoilera la sua Juve, ma quello su Koopmeiners è un grande indizio

È ancora troppo presto perché Luciano Spalletti abbia in mente come schiererà la sua Juventus. Nella sua prima conferenza stampa da tecnico bianconero, il mister di Certaldo lo ha detto chiaramente: tra il primo allenamento che si terrà solo oggi e la voglia di non dare anticipazioni a Davide Nicola e alla sua Cremonese, le indicazioni su come giocherà la Vecchia Signora sono state ridotte al minimo. Un po’ pretattica, ma è abbastanza normale che un nuovo allenatore spieghi di voler prima conoscere la sua squadra.

C’è un indizio. Sulla difesa, in verità, anche qualcosa in più: è più o meno certo che Spalletti tornerà a uno schieramento a quattro. In carriera non ha quasi mai impiegato un modulo a tre, se non nell’ultima fase in Nazionale, non andata benissimo. L’indizio, invece, riguarda il centrocampo, e nasce dalle parole su Teun Koopmeiners: “Lo conosco bene perché l'abbiamo seguito nelle squadre precedenti, ma costava tanto. Mi piaceva tanto e una volta ci siamo sentiti anche per telefono. Per me rimane quell'idea che avevo visto. Secondo me è un mediano/mezzala”.

Al di là del retroscena - in realtà ben noto: nel 2023 il Napoli ha corteggiato il centrocampista olandese, troppo costoso -, la questione è tattica. Fermo restando che il primo approccio sul campo potrà anche cambiare le valutazioni, se Spalletti considera Koop un centrocampista “puro” è molto difficile che il suo rilancio passi da un impiego alla Perrotta nel 4-2-3-1. Più realistico che quel ruolo vada a McKennie, o che si accentri Yildiz con caratteristiche molto diverse. E più credibile vedere l’olandese al fianco di Khephren Thuram a centrocampo: non una gran notizia per Manuel Locatelli. Già stimato a targhe alterne da Spalletti in azzurro, in un centrocampo a due l’ex milanista avrebbe decisamente meno spazio. Discorso molto diverso con una mediana a tre: il francese e l’olandese ai fianchi dell’italiano sarebbero una soluzione decisamente spendibile.